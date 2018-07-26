Кобяков встретился с Медведевым

Белорусский премтер-министр Андрей Кобяков встретился сегодня в Санкт-Петербурге с гдавой россйского правительства Дмитрием Медведевым.

Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. В частности рассмотрены вопросы сотрудничества в энергетике, промышленности, АПК и других сферах.

Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы реализации совместных кооперационных проектов.

Товарооборот Беларуси и России в в январе-мае 2018 года составил $14,48 млрд., увеличившись к уровню января-мая 2017 года на 117,7%. Экспорт Беларуси в Россию достиг $ 5,31 млрд (рост на 106,7 %), импорт из России составил $9,17 млрд (рост на 125,1%).

Россия продолжает оставаться основным торговым партнером Беларуси: на долю России в январе-мае 2018 года пришлось 39,3% экспорта, сообщает сайт белорусского правительства.

Сегодня в Санкт-Петербурге открывается заседание Евразийского межправительственного совета, где будут обсуждаться вопросы создания единой системы транзита товаров по таможенной территории ЕАЭС с использованием технических средств, ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств ЕАЭС, ход работы по реализации цифровой повестки союза, формированию общего рынка газа, созданию органа по расследованию авиационных происшествий и другое.