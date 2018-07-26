Анатолия Лебедько будут судить за пресс-конференцию в Куропатах

Минск, 27 июля. Экс-председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько будут судить за участие в пресс-конференции в Куропатах. Как сообщает пресс-служба ОГП, в отношении политика составлен протокол по ст. 22.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия). Заседание назначено на 2 августа в суде Центрального района Минска.



Пресс-конференцию у ворот ресторанного комплекса "Поедем поедим" защитники Куропат, народного мемориала жертвам сталинских репрессий, провели 18 июля. В ней также приняли участие сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец, активисты Анна Шапутько, Вячеслав Сивчик и другие. В тот день общественные активисты объявили о начале кампании бойкота заведения, а затем передали в Администрацию президента обращение с требованием о закрытии ресторана.



Общественные протесты в связи с работой развлекательного комплекса в Куропатах проходят с 31 мая.

20 июля владелец ресторанного комплекса "Поедем поедим" Леонид Зайдес на встрече с журналистами завил, что не намерен его закрывать или переносить. "Мы пытались найти общий язык и решение, которое пойдет на пользу обществу, — сказал бизнесмен. — Мы были готовы сесть за круглый стол и вели переговоры об этом с людьми, взявшими на себя ответственность за пикетирование ресторана и все действия, в том числе и незаконные, которые предпринимали пикетирующие за это время". По его словам, когда договоренность о проведении круглого стола с протестующими была фактически достигнута, "определенные силы пошли на эскалацию конфликта". "Кроме того, со мной начали говорить на языке ультиматумов, личных угроз и фактического шантажа. Но с шантажистами, как известно, никто в мире переговоров не ведет. Поэтому никаких контактов с людьми, сознательно разжигающими этот конфликт и не ищущими решения, больше не будет, — заявил Зайдес. — С людьми, которые сейчас поливают меня, сотрудников и посетителей грязью, бросаются под автомобили, пытаются оказать давление на наших партнеров, мы будем разговаривать только в суде".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Анатолия Лебедько будут судить за пресс-конференцию в Куропатах Минск, 27 июля. Экс-председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько будут судить за участие в пресс-конференции в Куропатах. Как сообщает...

Алексей Александров, БелаПАН.