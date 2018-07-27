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Обзор важнейших событий 27 июля 2018 года

27.07.2018 23:50 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 27 июля. Беларусь выступает за равные условия ведения хозяйственной деятельности для компаний всех стран Евразийского экономического союза на общем рынке газа союза, который планируется создать к 2025 году. Об этом премьер-министр Андрей Кобяков заявил в Санкт-Петербурге на заседании Евразийского межправительственного совета. "Одна из целей интеграции — формирование общего рынка газа союза. Проделана важная работа по подготовке программы формирования общего рынка газа союза, которую в соответствии с Договором о ЕАЭС мы должны принять в текущем году и которая призвана стать настольной книгой наших энергетиков на период до 2024 года. Осталось согласовать ряд принципиальных положений, которые мы уже обсуждали на всех уровнях. Позиция Беларуси состоит в том, чтобы создать равные условия ведения хозяйственной деятельности для компаний всех стран Евразийского экономического союза. Этого ждут наши экономические операторы", — сказал Кобяков.

В Бресте задержан блогер Сергей Петрухин, сообщил БелаПАН местный правозащитник Роман Кисляк. По его словам, когда Петрухин выходил из дома, к нему подошли сотрудники милиции и заявили, что им нужно осмотреть его квартиру. "Петрухин отказался, потому что ему не объяснили, на каких основаниях он должен пустить их в квартиру. Его задержали и увезли в Ленинский РОВД. Полчаса назад я приехал туда, чтобы выяснить, в чем дело. Но меня оттуда вытолкали", — сказал Кисляк. 24 июля заказным письмом Петрухин получил повестку в Брестский межрайонный отдел Следственного комитета в связи с возбуждением в отношении него уголовного дело за оскорбление. При этом оказалось, что он должен был явиться в СК 23 июля. Сам блогер не может сказать, с чем связано это дело.

В отношении оппозиционного активиста и предпринимателя из Речицы (Гомельская область) Олега Шабетника возбуждено уголовное дело за клевету на чиновника. Шабетника подозревают в клевете на начальника районной инспекции комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Николая Моисеенко. Дело по ч. 2 ст. 188 УК возбуждено после неоднократных обращений чиновника. Конфликт между предпринимателем Шабетником и чиновникам произошел 27 декабря 2017 года, после чего активист изложил ситуацию на своей странице в "Фейсбуке". Шабетник заявил об угрозах и незаконных требованиях со стороны Моисеенко и написал заявление в правоохранительные органы. Более чем через полгода после конфликта Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Основатель культурной площадки "Арт Сядзіба" и магазина symbal.by Павел Белоус награжден памятным знаком имени Виктора Ивашкевича (1959—2013). Знак учрежден Партией БНФ и вручается ежегодно 27 июля, в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Беларуси, за организацию наиболее значимых массовых акций. Белоус награжден за "Праздник Независимости" 25 марта в Минске по случаю 100-летия провозглашения Белорусской Народной Республики. "Это была одна из самых массовых и самых духовно сильных акций, организованных белорусским гражданским обществом за последние годы", — отметил, вручая знак, председатель Партии БНФ Григорий Костусев.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Минск, 27 июля. Беларусь выступает за равные условия ведения хозяйственной деятельности для компаний всех стран Евразийского экономического союза на общем рынке...
 
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