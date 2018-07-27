В Бресте задержали Сергея Петрухина, его квартиру опечатали

Сергей Петрухин задержан во дворе своего дома в Бресте, его доставили в Ленинский РОВД, сообщил его друг Александр Кабанов. На звонки Петрухин не отвечает, пишет Радио Свобода.



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При задержании Сергею Петрухину отказались показать документы, на основании которых его задерживают, — милиционер согласился только зачитать бумаги. Ранее Петрухин получил повестку в Брестский межрайонный следственный комитет, где в отношении его расследуется уголовное дело за оскорбление. Однако никаких процессуальных действий с блогером не проводили. Он не знает, в чем конкретно его обвиняют

Как утверждает Александр Кабанов, задержание — месть со стороны майора Николая Рябушко.

Майор зимой сопровождал Кабанова и Петрухина в суд, три часа держал их в автозаке, где было очень холодно, «где-то под 27 градусов мороза». Петрухин недавно рассказал об этом в соцсетях, писал, «так даже фашисты не делают». Петрухин требовал, чтобы прокуратура провела проверку этого факта, Кабанов поднимал этот вопрос на встрече с помощником Александра Лукашенко по Брестской области.

Как сказал брестский правозащитник Роман Кисляк, он не исключает, что задержание Сергея Петрухина может быть превентивным накануне намеченных на выходные массовых гуляний в День города в Бресте 28—29 июля.

Правозащитник приезжал в РОВД узнать о судьбе Петрухина, однако милиционеры его не пустили и вытолкали оттуда. Послее этого Роман Кисляк направился в прокуратуру, чтобы подать заявление о превышении полномочий сотрудниками милиции.