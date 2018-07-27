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Лукашенко: Сотрудничество с Перу имеет существенный, но пока мало использованный потенциал
28.07.2018 09:02 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 28 июля. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Перу Мартина Альберто Вискарру Корнехо с национальным праздником этой страны — Днем независимости.
В послании Лукашенко "подтвердил заинтересованность Беларуси в активизации связей с Перу", сообщила его пресс-служба. "Двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах имеет существенный, но пока мало использованный потенциал", — считает белорусский руководитель.
Он выразил уверенность, что совместными усилиями удастся "достигнуть взаимовыгодных результатов и вывести белорусско-перуанские отношения на качественно новый уровень".
БелаПАН.
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Минск, 28 июля. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Перу Мартина Альберто Вискарру Корнехо с национальным...
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