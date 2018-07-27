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Конгресс местных и региональных властей Совета Европы пройдет в Минске 11-12 сентября

28.07.2018 11:26 — Новости Политики | БелТА  
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Конгресс местных и региональных властей Совета Европы пройдет в Минске 11-12 сентября

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конгресс местных и региональных властей Совета Европы пройдет в Минске 11-12 сентября. Об этом сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня на встрече с маршалом Сената Польши Станиславом Карчевским, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы впервые проводим такое мероприятие. Это для нас огромная ответственность. 47 стран участвуют в этих важных интеграционных структурах, - сказал Михаил Мясникович. - У Польши есть хороший опыт регионального развития, именно по этим вопросам. Мы могли бы позаимствовать ваш опыт, чтобы успешно работать".

Что касается торгово-экономического сотрудничества с Польшей, то здесь еще есть значительные резервы, добавил председатель Совета Республики. Товарооборот между странами в прошлом году вырос более чем на 20%. Хорошая динамика сохранилась и в этом году. Михаил Мясникович выразил уверенность, что заседание межправительственной комиссии двух стран, которое планируется провести осенью текущего года, придаст новый импульс развитию белорусско-польских контактов и связей.

Контакты между странами на высоком уровне стали регулярными, что создает хорошую основу для укрепления партнерства. "Мы действительно рады встрече с вами на белорусской земле, и тот диалог, который сейчас идет с Польшей, для нас очень важен. Мы готовы инициировать новые предложения и идеи, тем более что они есть и у нас, и у вас", - отметил председатель Совета Республики.

Он добавил, что Беларусь и Польшу сближают не только совместная граница, экономическое сотрудничество, межличностные контакты, но и общая ответственность за стабильность и безопасность в регионе. Необходимо придать двустороннему взаимодействию устойчивый и последовательный характер. На это на недавней церемонии вручения верительных грамот обратил внимание Президент Беларуси.

Беларусь и Польша проводят серьезную работу по нормативно-правовому обеспечению двустороннего сотрудничества. "Сейчас у нас около 40 договоров и соглашений. Работа идет еще над 11 документами", - уточнил Михаил Мясникович. Он также поблагодарил польских парламентариев за активное участие в мероприятиях, которые проводила Беларусь во время своего председательства в Центрально-Европейской инициативе в 2017 году. Это заседания Парламентского комитета парламентского измерения ЦЕИ и Парламентской ассамблеи ЦЕИ.

Во время переговоров речь также шла о визите председателя Совета Республики Михаила Мясниковича в Польшу осенью текущего года. Обсуждались возможности проведения в Белостоке экономического форума.

Встреча председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаила Мясниковича с маршалом Сената Польши Станиславом Карчевским прошла в Совете Республики. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Станислав Карчевский поблагодарил Михаила Мясниковича за возможность встретиться и обсудить перспективы взаимодействия между странами.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конгресс местных и региональных властей Совета Европы пройдет в Минске 11-12 сентября. Об этом сообщил председатель Совета Республики...
 
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