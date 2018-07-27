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Лукашенко рассчитывает создать в Беларуси госкомпанию на принципах китайской корпорации CITIC Group

28.07.2018 12:02 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко рассчитывает создать в Беларуси госкомпанию на принципах китайской корпорации CITIC Group
Во время встречи

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рассчитывают создать на основе государственной собственности компанию, функционирующую по принципам китайской корпорации CITIC Group. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я прежде всего хочу вас поздравить с великим успехом - вы ведущая компания в мире. Я откровенно завидую Китайской Народной Республике, что она обладает такими компаниями. Был бы очень вам благодарен, если бы вы подсказали нам, каким образом на основе государственной собственности создать подобную компанию в Беларуси. Пусть не такую огромную, но на таких же принципах, как функционирует ваша компания", - сказал Александр Лукашенко.

"Нигде никогда не скрывал, ни у вас в Китайской Народной Республике на переговорах с моим другом Си Цзиньпином, ни здесь в Беларуси, ни в России, ни в Америке, что с величайшим удовлетворением отношусь к вам и вашей компании. Я просто горд, говорю это от имени белорусского народа, что мы сотрудничаем с такой великой компанией", - заявил Президент.

CITIC Group уже реализовала в Беларуси несколько проектов. "Пусть масштабы этих проектов - не масштабы вашей компании, но это начало. Я вас благодарю за то, что вы помогли создать у нас в Беларуси впервые за нашу независимую историю автомобильный завод. Насколько я информирован, там дела идут неплохо. Думаю, если мы с вами подключимся, они будут еще лучше", - отметил глава государства. Он также поблагодарил CITIC Group за помощь в модернизации белорусских цементных заводов и Оршанского льнокомбината.

Сейчас китайская корпорация приступает к реализации в Беларуси инновационного проекта - организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла. Именно для этого и приехал в Минск председатель правления китайской корпорации Чан Чжэньмин. Александр Лукашенко признался, что внимательно следил за его визитом и началом строительства комбината. "Это не только на меня, но и на весь белорусский народ произвело серьезное впечатление, - подчеркнул Президент. - Отрадно, что сырье белорусское, а рынок мировой. Хорошо, что вы инвестируете в создание этого комбината".

Визит делегации CITIC Group в Беларусь проходит 26-29 июля. В Пуховичском районе 27 июля дали старт строительству по проекту "Организация высокотехнологичного производства полного цикла на 2016-2032 годы", который будет реализован с участием CITIC. Этот проект реализуется в соответствии с указом Президента и предусматривает строительство комплексов по производству лизина и триптофана, сушки и хранения зерна, маслоэкстракционного и комбикормового заводов, создание автотранспортного предприятия и сырьевой базы.

В состав корпорации CITIC Group входят более 40 дочерних компаний и банков (в том числе CITIC Construction, имеющая представительство в Беларуси), которые работают в Китае и за рубежом, к примеру, в США, Канаде, Австралии. Основные направления деятельности компании - финансовое (80%), недвижимость и строительство, освоение природных ресурсов, информационные технологии, промышленность, торговля и услуги. По итогам 2017 года общий объем активов CITIC Group составил около $959 млрд, выручка - $57 млрд, чистая прибыль - $5,6 млрд. В корпорации трудятся более 130 тыс. сотрудников.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси рассчитывают создать на основе государственной собственности компанию, функционирующую по принципам китайской корпорации...
 
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