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Лукашенко и Пашинян обсудили двусторонние отношения и ситуацию вокруг генсека ОДКБ Хачатурова

28.07.2018 14:37 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 28 июля. По инициативе армянской стороны 28 июля состоялся телефонный разговор между Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Стороны обсудили развитие отношений в торгово-экономической сфере, с удовлетворением отметив рост товарооборота между Беларусью и Арменией. В то же время Александр Лукашенко и Никол Пашинян сошлись во мнении, что в сотрудничестве между странами существует большой незадействованный потенциал, и договорились приложить все усилия для его реализации", — сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

Стороны "рассмотрели и комплекс вопросов, касающихся развития Евразийского экономического союза, в том числе итоги состоявшегося накануне в Санкт-Петербурге заседания глав правительств стран ЕАЭС".

Лукашенко и Пашинян также обсудили "активно обсуждаемую в СМИ ситуацию вокруг предъявления армянской стороной обвинений в адрес генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова".

Хачатуров, в 2008—2016 годах возглавлявший Главный штаб Вооруженных сил Армении, а в 2017-м занявший должность генсека ОДКБ, обвинен новыми армянскими властями в свержении конституционного строя в предварительном сговоре с другими лицами и арестован. Речь идет о событиях десятилетней давности. Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и, по официальным данным, проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги протеста. 1 и 2 марта произошли столкновения митингующих с полицией, в результате которых погибло 10 человек и более 200 было ранено. Пашинян был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна. После беспорядков был объявлен в розыск. В 2009 году сдался властям, в январе 2010-го получил семь лет лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков, затем срок был сокращен вдвое, а в мае 2011-го Пашинян вышел на свободу по амнистии.

В 1989—1992 годах Хачатуров был командиром отдельной артиллерийской бригады танковой армии Белорусского военного округа.

В июне нынешнего года Армения выразила сожаление в связи с продажей Минском Азербайджану реактивных систем залпового огня "Полонез". Армения и Азербайджан уже 30 лет конфликтуют из-за Нагорного Карабаха.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 июля. По инициативе армянской стороны 28 июля состоялся телефонный разговор между Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. ...
 
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