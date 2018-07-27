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После публикации в Naviny.by главе дипмиссии Беларуси в Бишкеке вручена нота протеста в связи с нахождением и деятельностью на белорусской территории осужденного в Кыргызстане на пожизненный срок бывшего премьера Усенова
28.07.2018 13:58 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 28 июля. В Министерство иностранных дел Кыргызстана 28 июля был вызван временный поверенный в делах Беларуси Сергей Иванов.
Ему передана нота, в которой выражается "протест нахождению и осуществлению деятельности на территории Республики Беларусь осужденного в Кыргызстане на пожизненный срок Данияра Усенова, что является абсолютно неприемлемым".
Дипломат был вызван "в связи с публикациями в средствах массовой информации Республики Беларусь и Кыргызской Республики касательно участия бывшего премьер-министра КР Данияра Усенова под именем Даниил Урицкий в публичных мероприятиях с участием представителей официальных властей Республики Беларусь".
"Кыргызская сторона с сожалением отметила, что, несмотря на нацеленность кыргызской стороны в последние годы на активизацию двустороннего кыргызско-белорусского сотрудничества по всем направлениям, взаимное участие в интеграционных объединениях, таких как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, продолжение поддержки официальным Минском деятельности осужденных бывших высокопоставленных чиновников Кыргызстана на территории Беларуси в очередной раз наносит ущерб двусторонним дружественным отношениям, вызывает недовольство со стороны кыргызской общественности, ранит чувства родных и близких погибших и пострадавших в ходе событий 7 апреля 2010 года", — заявляет МИД страны.
Бишкек вновь призвал белорусские власти "изменить свой подход к данной ситуации и выполнять принятые на себя международные обязательства, что будет соответствовать принципам дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, заложенным в основополагающих двусторонних документах".
27 июля человек по имени Даниил Урицкий, внешне очень похожий на Данияра Усенова, в качестве главы Белорусской национальной биотехнологической корпорации принял участие в торжественной церемонии старта строительства нового производства в Пуховичском районе Минской области.
Нынешние власти Кыргызстана утверждают, что бежавший из страны Усенов проживает в Беларуси под другим именем — в 2016 году ему был выдан паспорт на имя Даниила Урицкого.
После официальных мероприятий интернет-газете БелаПАН
Ранее информацию о том, что Усенов и Урицкий — это один и тот же человек, Naviny.by подтвердил информированный источник. В посольстве Кыргызстана в Минске также в курсе, что Усенов получил белорусский паспорт на имя Урицкого.
Данияр Усенов возглавлял Администрацию президента, а затем и правительство Кыргызстана с января 2009 года по апрель 2010 года, когда у власти находился Курманбек Бакиев. После антиправительственных выступлений, в ходе которых в Бишкеке, по официальным данным, погибло 84 человека, произошла смена власти. Усенов покинул страну.
Впоследствии новые власти Кыргызстана в отношении Усенова возбудили уголовное дело, он был заочно осужден на пожизненное заключение за превышение должностных полномочий и соучастие в убийстве. Родственники погибших в Бишкеке в апреле 2010-го настаивают на экстрадиции Усенова на родину.
Ранее в Беларуси обосновался и Курманбек Бакиев. Он получил белорусское гражданство. В Кыргызстане неоднократно требовали выдать его, но белорусские власти в этом отказывают.
БелаПАН.
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После публикации в Naviny.by главе дипмиссии Беларуси в Бишкеке вручена нота протеста в связи с нахождением и деятельностью на белорусской территории осужденного в Кыргызстане на пожизненный срок бывшего премьера Усенова
Минск, 28 июля. В Министерство иностранных дел Кыргызстана 28 июля был вызван временный поверенный в делах Беларуси Сергей Иванов. Ему передана нота, в которой...
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