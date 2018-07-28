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Армения предложила партнерам по ОДКБ начать процедуру замены генерального секретаря

28.07.2018 18:57 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 28 июля. Армения предложила партнерам по ОДКБ начать процедуру замены генерального секретаря Юрия Хачатурова, сообщил пресс-секретарь МИД страны Тигран Балаян.

В Армении Хачатурову предъявлено обвинение в свержении конституционного строя. Он был арестован, но выпущен под залог в размере 5 млн драмов (10,4 тыс. долларов США).

По словам Балаяна, предложение о замене генсека ОДКБ связано с особой важностью авторитета организации и обеспечением ее нормального функционирования,

МИД России заявил, что в соответствии с правилами процедуры ОДКБ именно армянская сторона должна официально инициировать отзыв своего гражданина с поста Генерального секретаря ОДКБ, если решение о таком отзыве было принято в Ереване.

Ситуация вокруг Хачатурова обсуждалась сегодня в ходе телефонного разговора премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Александра Лукашенко. Беседе состоялась по инициативе армянской стороны. Кроме того, тема поднималась во время разговора глав внешнеполитических ведомств Беларуси и России.

Хачатуров, в 2008—2016 годах возглавлявший Главный штаб Вооруженных сил Армении, а в 2017-м занявший должность генсека ОДКБ, обвинен новыми армянскими властями в свержении конституционного строя в предварительном сговоре с другими лицами. Речь идет о событиях десятилетней давности. Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и, по официальным данным, проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги протеста. 1 и 2 марта произошли столкновения митингующих с полицией, в результате которых погибло 10 человек и более 200 было ранено.

В 2008 году Пашинян был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна. После беспорядков был объявлен в розыск. В 2009 году сдался властям, в январе 2010-го получил семь лет лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков, затем срок был сокращен вдвое, а в мае 2011-го Пашинян вышел на свободу по амнистии.

Помимо Хачатурова к ответственности привлечен бывший президент страны Роберт Кочарян.

В 1989—1992 годах Хачатуров был командиром отдельной артиллерийской бригады танковой армии Белорусского военного округа.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 июля. Армения предложила партнерам по ОДКБ начать процедуру замены генерального секретаря Юрия Хачатурова, сообщил пресс-секретарь МИД страны Тигран...
 
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