|
Поздравление Королю Марокко Мохаммеду VI
30.07.2018 15:05 — Новости Политики | БT
"Надеюсь на дальнейшее успешное развитие дружественных отношений между нашими странами. Уверен, что расширение белорусско-марокканского диалога и плодотворного взаимодействия в различных отраслях соответствует интересам граждан обоих государств", - говорится в поздравлении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Марокко Мохаммеда VI с национальным праздником - Днем Трона. "Надеюсь на дальнейшее успешное развитие...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)