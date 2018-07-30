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Обзор важнейших событий 30 июля 2018 года

30.07.2018 23:50 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 30 июля. В суде Советского района Минска началось слушание уголовного дела в отношении председателя независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и руководителя минской городской структуры организации Игоря Комлика. Процесс под председательством судьи Марины Федоровой проходит в Доме правосудия, в помещении суда Ленинского района. Уголовное дело было возбуждено в августе прошлого года. Федынича и Комлика обвиняют по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты подоходного налога в особо крупном размере). По данным Следственного комитета, они незаконно открыли счет в литовском банке, на который поступала иностранная валюта от нерезидентов Беларуси. В 2011 году на этот счет поступило более 140 тыс. евро. Факты поступления денег не отражались в финансовой отчетности и налоговой декларации профсоюза. Сумма неуплаченных налогов оценивается более чем в 22 тыс. рублей. Фигуранты свою вину не признают.

Бывшая секретарь профсоюза РЭП Юлия Юхновец, работавшая в этой структуре в 2014—2016 годах, призналась на суде, что была завербована Комитетом госбезопасности. Юхновец, проходящая по делу в качестве свидетеля, на суде показала, что в ее должностные обязанности входило "составление писем, приказов, протоколов, телефонные звонки, входящая и исходящая корреспонденция". На вопрос гособвинителя, выезжала ли она за рубеж во время работы в профсоюзе, Юхновец заявила, что выезжала за счет обвиняемых "раз десять только в Вильнюс". Как утверждает экс-секретарь профсоюза, о целях поездок, в которых, по ее словам, ее и других членов профсоюза сопровождали Федынич и Комлик, ей не сообщали. На обратном пути, как она сказала, руководители этой организации передавали ей и другим членам профсоюза деньги, которые они должны были перевезти через границу.

Европейская комиссия официально пригласила Беларусь на пятый раунд переговоров по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии. Как сообщила пресс-служба представительства ЕС в Беларуси, с учетом того, что предыдущая встреча состоялась в Минске, участникам переговоров на этот раз предложено встретиться в Брюсселе в сентябре 2018 года. Комиссия выразила готовность продолжать переговоры, чтобы завершить их как можно быстрее. "Европейский союз решительно нацелен на укрепление своего взаимодействия с народом Беларуси и ее гражданским обществом, — заявил еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулас. — Упрощение визового режима активно будет содействовать развитию контактов между людьми, что позволит не только развивать личные связи, но и усилить взаимодействие между компаниями в пользу наших экономик. Я хотел бы поблагодарить белорусские власти за участие в переговорах по обоим соглашениям. Это сотрудничество осуществляется в интересах обеих сторон и, самое главное, в интересах наших граждан". Переговоры по упрощению визового режима и реадмиссии официально начались в январе 2014 года. Последняя встреча состоялась в июне 2017 года в Минске. Тогда "был достигнут значительный прогресс, в частности в отношении будущего соглашения о реадмиссии".

В Минском областном суде началось слушание уголовного дела Сергея Барисевича, бывшего начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома. Он и еще 12 фигурантов обвиняются в совершении ряда коррупционных преступлений. Пять из 13 обвиняемых находятся под стражей, остальные — на свободе. В процессе участвуют 13 адвокатов. Государственное обвинение поддерживают два работника прокуратуры. О задержании Барисевича и ряда должностных лиц в начале апреля 2017 года сообщил Комитет государственной безопасности. Было объявлено, что задержанные подозреваются в том числе в получении взяток в крупном и особо крупном размере от представителей частных субъектов хозяйствования за благоприятное решение вопросов о заключении договоров (закупки по завышенным ценам и т. п.) с подчиненными предприятиями и организациями. В отношении фигурантов были возбуждены дела по ст. 430 УК (получение взятки) и ст. 432 УК (посредничество во взяточничестве). Максимальное наказание по указанным статьям — лишение свободы на 15 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Минск, 30 июля. В суде Советского района Минска началось слушание уголовного дела в отношении председателя независимого профсоюза работников радиоэлектронной...
 
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