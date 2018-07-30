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Генпрокуратура Кыргызстана по-прежнему добивается экстрадиции из Беларуси бывшего премьер-министра Усенова
30.07.2018 19:30 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 30 июля. Генеральная прокуратура Кыргызстана заявила, что по-прежнему добивается экстрадиции из Беларуси бывшего премьер-министра Данияра Усенова.
В сообщении ведомства от 30 июля отмечается, что 14 декабря 2017 года в Генеральную прокуратуру Беларуси было направлено ходатайство с просьбой принять меры по розыску и задержанию Усенова Д.Т., "сменившего свои анкетные данные на Урицкого Д.Т.".
6 марта 2018 года "Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в исполнении ходатайства Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики в отношении Д.Т. Усенова (Урицкого Д.Т.) отказано со ссылкой на статью 21 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 года".
"Несмотря на данные обстоятельства", в марте 2018 года Генпрокуратура Кыргызстана в адрес Генеральной прокуратуры Беларуси направила запрос о выдаче Усенова Д.Т. (Урицкого Д.Т.) "для приведения приговора Первомайского районного суда г. Бишкек от 07.06.2013 года в исполнение, согласно которому Усенов Д.Т. в бытность работы мэра г. Бишкек заочно признан виновным и осужден за совершение преступлений, предусмотренных ст. 304 (злоупотребление должностным положением); ст. 305-2 (нарушение земельного законодательства Кыргызской Республики) УК КР к 15 годам лишения свободы, с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима".
Постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Бишкекского городского суда от 11 февраля 2015 года "приговор суда первой инстанции в отношении Усенова Д.Т. оставлен в силе и вступил в законную силу".
"Кроме того, приговорами Военного суда Бишкекского гарнизона от 21.07.2014 года, судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Военного суда Кыргызской Республики от 23.05.2016 года, постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Кыргызской Республики от 29.07.2016 года Усенов Д.Т. заочно признан виновным и осужден в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30 ч. 4 ст. 97 (соучастие в убийстве) УК КР, ст. 28 ст. 97 ч. 2 пп. 1, 3, 5, 6, 15 (покушение на убийство) УК КР; ст. 305 ч. 2 пп. 2, 4, 5 (превышение должностных полномочий) УК КР; ст. 304 ч. 2, ч. 3 п. 1, ч. 4 (злоупотребление должностным положением) УК КР, с окончательным определением наказания в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима", — отмечается в сообщении.
"В настоящее время, несмотря на то, что Генеральной прокуратурой Республики Беларусь принято решение об отказе в выдаче Усенова Д.Т., работа по его экстрадиции со стороны Генеральной прокуратуры республики продолжается", — подчеркивает киргизское правоохранительное ведомство.
28 июля в Министерство иностранных дел Кыргызстана был вызван временный поверенный в делах Беларуси Сергей Иванов.
Ему передана нота, в которой выражается "протест нахождению и осуществлению деятельности на территории Республики Беларусь осужденного в Кыргызстане на пожизненный срок Данияра Усенова, что является абсолютно неприемлемым".
Дипломат был вызван "в связи с публикациями в средствах массовой информации Республики Беларусь и Кыргызской Республики касательно участия бывшего премьер-министра КР Данияра Усенова под именем Даниил Урицкий в публичных мероприятиях с участием представителей официальных властей Республики Беларусь".
"Кыргызская сторона с сожалением отметила, что, несмотря на нацеленность кыргызской стороны в последние годы на активизацию двустороннего кыргызско-белорусского сотрудничества по всем направлениям, взаимное участие в интеграционных объединениях, таких как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, продолжение поддержки официальным Минском деятельности осужденных бывших высокопоставленных чиновников Кыргызстана на территории Беларуси в очередной раз наносит ущерб двусторонним дружественным отношениям, вызывает недовольство со стороны кыргызской общественности, ранит чувства родных и близких погибших и пострадавших в ходе событий 7 апреля 2010 года", — заявил МИД страны.
Бишкек вновь призвал белорусские власти "изменить свой подход к данной ситуации и выполнять принятые на себя международные обязательства, что будет соответствовать принципам дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, заложенным в основополагающих двусторонних документах".
27 июля человек по имени Даниил Урицкий, внешне очень похожий на Данияра Усенова, в качестве главы Белорусской национальной биотехнологической корпорации принял участие в торжественной церемонии старта строительства нового производства в Пуховичском районе Минской области.
Нынешние власти Кыргызстана утверждают, что бежавший из страны Усенов проживает в Беларуси под другим именем — в 2016 году ему был выдан паспорт на имя Даниила Урицкого.
После официальных мероприятий интернет-газете БелаПАН
Ранее информацию о том, что Усенов и Урицкий — это один и тот же человек,
Данияр Усенов возглавлял Администрацию президента, а затем и правительство Кыргызстана с января 2009 года по апрель 2010 года, когда у власти находился Курманбек Бакиев. После антиправительственных выступлений, в ходе которых в Бишкеке, по официальным данным, погибло 84 человека, произошла смена власти. Усенов покинул страну.
Впоследствии новые власти Кыргызстана в отношении Усенова возбудили уголовное дело, он был заочно осужден на пожизненное заключение за превышение должностных полномочий и соучастие в убийстве. Родственники погибших в Бишкеке в апреле 2010-го настаивают на экстрадиции Усенова на родину.
Ранее в Беларуси обосновался и Курманбек Бакиев. Он получил белорусское гражданство. В Кыргызстане неоднократно требовали выдать его, но белорусские власти в этом отказывают.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Генпрокуратура Кыргызстана по-прежнему добивается экстрадиции из Беларуси бывшего премьер-министра Усенова
Минск, 30 июля. Генеральная прокуратура Кыргызстана заявила, что по-прежнему добивается экстрадиции из Беларуси бывшего премьер-министра Данияра Усенова. В...
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