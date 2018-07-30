Уборочная, мясо-молочный комплекс и дороги - Лукашенко принял с докладом губернатора Минской области

Александр Лукашенко и Анатолия Исаченко

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя Минского облисполкома Анатолия Исаченко. Во время встречи обсуждался ход уборочной кампании в регионе, развитие мясо-молочного комплекса и дорожного строительства, передает корреспондент БЕЛТА.

В первую очередь глава государства поинтересовался, как проходит уборочная кампания в регионе, поскольку результаты Минской области могут рассказать о ситуации в стране в целом.

"Минск - все-таки это показательный регион: он находится в разных климатических условиях. Юг уже, наверное, половину убрал, север еще, может, только приступил к уборке - там уже процентов 15-20. Разные климатические условия дают средние впечатления по стране вообще", - пояснил Александр Лукашенко.

Особое внимание Президент обратил на сбор зерновых. "Что мы будем иметь? Понятно, что зерновые хлеба не будут так урожайны, как в прошлом, особенно на юге. Кстати, на востоке и севере, наверное и в Минской области, как раз ситуация иная: где дожди шли, там очень хорошие поля, хороший урожай, - заметил глава государства. - Думаю, нам надо надеяться в этом году - все-таки кукурузный год - на то, что мы миллион тонн кукурузы, а может быть, и больше, соберем и тем самым восполним недобор по хлебам".

Во время встречи обсуждалось развитие мясо-молочного комплекса в Минской области, проблематика дорожного строительства, а также иные актуальные для региона вопросы.-0-