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Движение солидарности "Разам" требует немедленного прекращения "позорного политического процесса" над Федыничем и Комликом

31.07.2018 11:18 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 31 июля. Первый день судебного процесса по делу представителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика "продемонстрировал полную надуманность обвинений и политическую мотивацию самого дела". Об этом говорится в заявлении движения солидарности "Разом", распространенном 31 июля.

"Выставление в качестве главного свидетеля обвинения платного агента КГБ и обсуждение в течение почти целого дня тех событий, которые по времени не имеют никакого отношения к предмету обвинения, свидетельствуют, что сшитое "белыми нитками" сотрудниками Следственного комитета дело фактически рассыпалось в суде", — подчеркивается в заявлении.

Движение солидарности "Разам" требует прекращения дела в отношении Федынича и Комлика, их полного оправдания и последующего наказания виновных в его фабрикации.

31 июля в суде Советского района Минска возобновились слушания по делу представителей профсоюза РЭП. Федынич и Комлик обвиняются в уклонении от уплаты подоходного налога в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК). По версии следствия, они нарушили нормы законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, а также декрета о получении и использовании иностранной безвозмездной помощи.

По данным обвинения, Федынич способствовал открытию в литовском банке SEB счета профсоюза, на который поступали средства от нерезидентов Беларуси, а также перемещению этих средств на территорию страны, в том числе "лицами, неосведомленными о преступном характере своих и его действий". Эти поступления, по информации следствия, Федынич не отражал в регистре бухгалтерского учета профсоюза РЭП и не регистрировал их как иностранную безвозмездную помощь в департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами президента.

Тем самым, утверждает обвинение, Федынич получил доходы в период с 13 января по 22 марта 2011 года на сумму около 17,5 тыс. долларов, а с 9 марта по 9 декабря того же года — на сумму 140 тыс. евро.

"Таким образом, с января 2011 года по март 2012-го (конец налоговой отчетности) Федынич, действуя совместно с Комликом, из корыстных побуждений, исказив действительные результаты финансово-хозяйственной деятельности профсоюза, уклонился от уплаты сумм налогов <…> в размере 22 тысячи 867 рублей 10 копеек с учетом деноминации", — заявил гособвинитель.

Федынич и Комлик свою вину не признали.

В первый день слушаний, 30 июля, суд допросил нескольких свидетелей. Юлия Юхновец, которая в 2014—2016 годах работала секретарем профсоюза РЭП, призналась, что была завербована КГБ. Свидетель заявила, что она и другие члены профсоюза неоднократно выезжали за рубеж в сопровождении обвиняемых. На обратном пути, по словам Юхновец, Федынич и Комлик передавали ей и другим активистам профсоюза деньги, которые они должны были перевезти через границу.

Несколько других свидетелей, опрошенных вчера, заявили суду о давлении со стороны следствия.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 июля. Первый день судебного процесса по делу представителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика "продемонстрировал полную надуманность...
 
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