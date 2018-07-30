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Минск отказался выдать Кыргызстану беглого политика
31.07.2018 12:36 — Новости Политики | БДГ
Генеральная прокуратура Беларуси отказала в выдаче Данияра Усенова в Кыргызскую Республику.
Белорусские СМИ обнаружили, что директор Белорусской национальной биотехнологической корпорации Даниил Урицкий — ни кто иной, как бывший премьер-министр Кыргызстана Данияр Усенов, который на родине заочно приговорен к пожизненному заключению и находится в розыске. Кыргызская сторона потребовала экстрадиции беглого политика.
Однако Генпрокуратура Беларуси отказала в выдаче Усенова на основании 89-й Конвенции, поскольку имела веские основания полагать, что ходатайство о выдаче связано с его преследованием по признаку политических убеждений, передает
Генпрокуратура Кыргызстана намерена продолжать добиваться от Беларуси экстрадиции бывшего премьер-министра страны Данияра Усенова.
Напомним, что в Беларуси сейчас находится опальный экс-президент Кыргызстана Курманбека Бакиев, его гражданская супруга Назгуль Толомушова
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Генеральная прокуратура Беларуси отказала в выдаче Данияра Усенова в Кыргызскую Республику.
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