Минск отказался выдать Кыргызстану беглого политика

Генеральная прокуратура Беларуси отказала в выдаче Данияра Усенова в Кыргызскую Республику.

Белорусские СМИ обнаружили, что директор Белорусской национальной биотехнологической корпорации Даниил Урицкий — ни кто иной, как бывший премьер-министр Кыргызстана Данияр Усенов, который на родине заочно приговорен к пожизненному заключению и находится в розыске. Кыргызская сторона потребовала экстрадиции беглого политика.

Однако Генпрокуратура Беларуси отказала в выдаче Усенова на основании 89-й Конвенции, поскольку имела веские основания полагать, что ходатайство о выдаче связано с его преследованием по признаку политических убеждений, передает TUT.by со ссылкой на ведомство.

Генпрокуратура Кыргызстана намерена продолжать добиваться от Беларуси экстрадиции бывшего премьер-министра страны Данияра Усенова.