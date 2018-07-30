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Минск отказался выдать Кыргызстану беглого политика

31.07.2018 12:36 — Новости Политики | БДГ  
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Генеральная прокуратура Беларуси отказала в выдаче Данияра Усенова  в Кыргызскую Республику.

Белорусские СМИ обнаружили, что директор Белорусской национальной биотехнологической корпорации Даниил Урицкий — ни кто иной, как бывший премьер-министр Кыргызстана Данияр Усенов, который на родине заочно приговорен к пожизненному заключению и находится в розыске. Кыргызская сторона потребовала экстрадиции беглого политика.

Однако Генпрокуратура Беларуси отказала в выдаче Усенова  на основании 89-й Конвенции, поскольку имела веские основания полагать, что ходатайство о выдаче связано с его преследованием по признаку политических убеждений, передает TUT.by со ссылкой на ведомство.

Генпрокуратура Кыргызстана намерена продолжать добиваться от Беларуси экстрадиции бывшего премьер-министра страны Данияра Усенова.

Напомним, что в Беларуси сейчас находится опальный экс-президент Кыргызстана Курманбека Бакиев, его гражданская супруга Назгуль Толомушова возглавила один из крупнейших отелей белорусской столицы. В Беларуси также находится  старший сын Бакиева Марат. Младший сын Бакиева Максим прячется в Великобритании. Вся семья второго президента Кыргызстана К.Бакиева, свергнутого в апреле 2010 года (собственно, Курманбек, его брат Жаныбек (Жаныш), сыновья Марат и Максим) объявлена в международный розыск по линии Интерпола. Им инкриминируется ряд уголовных статей за участие в массовых убийствах и других преступлениях. На родине их заочно приговорили к пожизненному заключению и штрафам. Однако до сих пор никто из них за свои преступления не  ответил.

 
 
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Генеральная прокуратура Беларуси отказала в выдаче Данияра Усенова  в Кыргызскую Республику.
 
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