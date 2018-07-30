С предприятий снимают обязанность по продаже валютной выручки

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях либерализации валютных отношений и стимулирования деловой активности Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "Об отмене обязательной продажи иностранной валюты". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Этот инструмент применялся в период становления белорусского рынка и способствовал формированию предложения иностранной валюты на валютной бирже, вместе с тем он являлся сдерживающим фактором, поскольку воспринимался инвесторами как признак административного регулирования и ограничений.

Отмена обязательной продажи части валютной выручки субъектами хозяйствования будет способствовать повышению конкурентоспособности белорусских экспортеров, станет существенным фактором улучшения условий ведения бизнеса в Беларуси.-0-