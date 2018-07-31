"Чтобы собрать до зернышка" - Лукашенко ждет от аграриев максимум напряжения во время уборочной

1 августа, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует приложить максимум усилий, чтобы урожай в стране был как можно больше. Об этом глава государства заявил сегодня во время ознакомления с организацией уборки зерновых в Минском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что в этом году из-за жаркой погоды во многих странах ожидается очень большой недобор зерна. Так, погибли зерновые в Германии и Польше, не лучшим образом складывается ситуация во Франции и Испании. В России прогнозируют 25% недобора к уровню прошлого года.

"Конечно, и мы что-то потеряли, но не настолько: нас еще Господь пожалел. Поэтому надо иметь в виду, что мы особо не бросимся где-то закупать хлеба. На рынке они будут. Но, во-первых, будут очень в цене, а во-вторых, понятно, какие мы будем покупать корма по качеству. Поэтому максимум напряжения для того, чтобы собрать до зернышка", - сказал Президент.

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