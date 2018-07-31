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Лукашенко обращает особое внимание на условия работы механизаторов в жару

01.08.2018 12:44 — Новости Политики | БелТА  
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1 августа, Минский район /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время знакомства с ходом уборочной кампании в Минском районе обратил особое внимание на непростые условия работы механизаторов в такую жаркую погоду, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент считает, что надо очень внимательно относиться к организации труда людей, и, если будет такая духота, делать перерыв в середине дня, чтобы больше работы выполнять в утреннее и вечернее время. "Надо поберечь людей", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко побывал на полях ОАО "1-я Минская птицефабрика", где кроме птицеводства занимаются выращиванием зерна, а также производством молока и мяса.

Главе государства доложили о ходе уборочной в ОАО "1-я Минская птицефабрика", Минском районе, Минской области и Беларуси в целом. Александр Лукашенко подробно интересовался динамикой уборочной кампании и ситуацией в регионах.

В посещаемом Президентом хозяйстве убрано зерновых и зернобобовых 28,3% к запланированному (план - 4,4 тыс. га), намолочено 5,1 тыс. т при урожайности 40,7 ц/га. Рапс убран полностью на площади 1 тыс. га, намолочено 1,7 тыс. т. План по заготовке кормов по всем видам выполнен на 58,1%.

Как проинформировали Президента, в Минском районе по состоянию на 1 августа убрано зерновых и зернобобовых 35,5% к плану, намолочено 40,9 тыс. т при урожайности 43 ц/га. Рапс убран полностью на площади 5,1 тыс. га, намолочено 12,1 тыс. т при урожайности 23,7 ц/га.

В Минской области зерновые и зернобобовые убраны на 44%, намолочено 640,5 тыс. т при урожайности 30,3 ц/га. План по уборке рапса выполнен на 97%, намолочено 127,8 тыс. т при урожайности 17 ц/га. Поставки продовольственного зерна на госзаказ выполнены на 40%. Уже убрано 40% льна-долгунца. Заготовка кормов по всем видам составила 34% к запланированному.

В целом в Беларуси убрано зерновых и зернобобовых на площади 894,7 тыс. га, что составляет 41,9% к плану. Намолочено зерна 2,5 млн т, средняя урожайность составляет 28,8 ц/га. План поставки зерна на госзаказ выполнен на 28,7%. При плане 859 тыс. т поставлено зерна 246,2 тыс. т.

Президент потребовал приложить максимум усилий, чтобы тщательно убрать все, что выращено на полях страны.-0-

 
Теги: знакомства
 
 
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1 августа, Минский район /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время знакомства с ходом уборочной кампании в Минском районе...
 
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