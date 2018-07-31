Лукашенко: развивать свое сельское хозяйство Беларуси дешевле, чем импортировать продовольствие

Александр Лукашенко

1 августа, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Развитие своего сельского хозяйства Беларуси обходится дешевле, чем импорт продовольствия. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с журналистами во время посещения полей 1-й Минской птицефабрики, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил тот факт, что один аграрий дает работу семи-восьми людям, ведь просто убрать зерно недостаточно, чтобы получить свежеиспеченный хлеб или качественный комбикорм. "Если мы это прекратим, представьте: полстраны будет ходить без работы", - сказал Александр Лукашенко. Кроме того, заметил он, под сельское хозяйство во многом заточена и промышленность Беларуси: от производства плугов до суперкомбайнов.

"Мы уже убедились на практике, что это в целом нам дешевле обходится, чем покупать импортное молоко, мясо", - подчеркнул Президент.

Он привел в пример Россию, где активно взялись за развитие своего сельского хозяйства, несмотря на наличие огромных ресурсов, которые позволяют импортировать необходимую продукцию. По мнению главы государства, не зря появился и сам термин "продовольственная безопасность". "Когда у тебя нет своего и тебе кто-то поставляет, он в любой момент тебя может взять за горло. И все - нет независимости, нет суверенитета, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Кто не нюхал этого хлеба, тот никогда не поймет, что надо иметь свое. Все надо иметь свое, на что мы способны. Это поднимает нацию, людей, дает возможность им зарабатывать".

С другой стороны, добавил Президент, стоит вопрос: надо ли сегодня Беларуси производить значительно больше сельхозпродукции, чем сейчас. "Мы не будем форсировать это, потому что продать тяжело. Вы видите, как мы пробиваемся на китайский рынок, диверсифицируем продажи продовольствия по всему миру, чтобы не зависеть от одного российского рынка. Мы идем во все точки для того, чтобы продать то, что мы сегодня производим с избытком", - констатировал белорусский лидер.

Однако в перспективе, уверен глава государства, продовольствие будет востребовано в мире вдвойне. "Африка поднимается, тот же Китай будет потреблять немало. Как только увидим, что надо больше, мы увеличим", - сказал Александр Лукашенко.-0-