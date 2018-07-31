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Механизатор на вопрос Президента о белорусском комбайне: работает отлично

01.08.2018 13:57 — Новости Политики | БелТА  
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Механизатор на вопрос Президента о белорусском комбайне: работает отлично

1 августа, Минский район /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил Минский район, где ознакомился с ходом уборочной кампании. На зерновом поле ОАО "1-я Минская птицефабрика" глава государства пообщался как с чиновниками, так и местными механизаторами, передает корреспондент БЕЛТА.

Выслушав доклады о ситуации с уборкой, Президент направился к зерноуборочному комбайну "Палессе GS12 A1", который на поле в числе других убирал зерно. За штурвалом комбайна работал молодой механизатор Алексей Яковлев, у которого Александр Лукашенко поинтересовался, как работается, есть ли какие проблемы, не ломается ли техника. "Как вообще комбайн?" - спросил Президент. На что механизатор уверенно ответил: "Отлично".

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1 августа, Минский район /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил Минский район, где ознакомился с ходом уборочной...
 
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