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Замглавы МИД Кравченко обсудил с парламентской делегацией Саксонии перспективы развития белорусско-германского сотрудничества
01.08.2018 16:42 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 1 августа. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 1 августа встретился с делегацией Парламентского форума по связям со странами Центральной и Восточной Европы федеральной земли Саксония (ФРГ).
Как сообщает пресс-служба МИД, в состав делегации, которую возглавил государственный министр юстиции Саксонии, председатель Парламентского форума Себастиан Гемков, вошли более 10 депутатов ландтага, представители деловых кругов и сферы образования.
Во встрече принял участие посол ФРГ в Беларуси Петер Деттмар.
В ходе встречи обсуждены перспективы дальнейшего развития белорусско-германского сотрудничества, включая парламентское и экономическое измерения, расширение взаимодействия между Беларусью и Саксонией. Рассмотрены основные приоритеты внешней политики Беларуси, актуальные вопросы региональной повестки дня.
Программа визита саксонской делегации предусматривает встречи с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем, министром образования Игорем Карпенко, руководителями ряда постоянных комиссий Палаты представителей, представителями Мингорисполкома, БГУ, а также посещение Гродно и Несвижа (Минская область).
Андрей Середа, БелаПАН.
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Замглавы МИД Кравченко обсудил с парламентской делегацией Саксонии перспективы развития белорусско-германского сотрудничества
Минск, 1 августа. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 1 августа встретился с делегацией Парламентского форума по связям со странами...
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