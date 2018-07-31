В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент: приложить максимум усилий, чтобы собрать максимальный урожай Сегодня Глава государства посетил Минский район, где ознакомился с ходом уборочной на полях 1-й Минской птицефабрики. Александр Лукашенко осмотрел два поля -...

Погода в этом году не способствует аграрным рекордам, в то же время Александр Лукашенко отметил, что даже при снижении на полмиллиона объема урожая к прошлому году, его полностью хватает и для нужд населения, и для потребностей животноводства и агропереработки. Государственный резерв в полтора миллиона тонн с лихвой компенсирует потребности пищевой промышленности, а недобор по кормовым сортам также с лихвой перекрывает высокий урожай кукурузы и трав. Еще одним стимулом собрать кукурузу вовремя и "до зернышка" плюс сохранить травы Президент назвал критические неурожаи на Евразийском континенте. Это грозит импортерам ростом цен и снижением качества зерна на мировых рынках.