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Президент: приложить максимум усилий, чтобы собрать максимальный урожай

01.08.2018 19:02 — Новости Политики | БT  
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Погода в этом году не способствует аграрным рекордам, в то же время Александр Лукашенко отметил, что даже при снижении на полмиллиона объема урожая к прошлому году, его полностью хватает и для нужд населения, и для потребностей животноводства и агропереработки. Государственный резерв в полтора миллиона тонн с лихвой компенсирует потребности пищевой промышленности, а недобор по кормовым сортам также с лихвой перекрывает высокий урожай кукурузы и трав. Еще одним стимулом собрать кукурузу вовремя и "до зернышка" плюс сохранить травы Президент назвал критические неурожаи на Евразийском континенте. Это грозит импортерам ростом цен и снижением качества зерна на мировых рынках.
 
 
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