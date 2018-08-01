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Обзор важнейших событий 1 августа 2018 года

01.08.2018 23:35 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 1 августа. Развитие своего сельского хозяйства Беларуси обходится дешевле, чем импорт продовольствия, заявил Александр Лукашенко во время посещения полей 1-й Минской птицефабрики. Лукашенко отметил тот факт, что один аграрий дает работу семи-восьми людям, ведь просто убрать зерно недостаточно, чтобы получить свежеиспеченный хлеб или качественный комбикорм. "Если мы это прекратим, представьте: полстраны будет ходить без работы", — сказал он. Кроме того, отметил Лукашенко, под сельское хозяйство во многом "заточена" и промышленность: от производства плугов до суперкомбайнов. "Мы уже убедились на практике, что это в целом нам дешевле обходится, чем покупать импортное молоко, мясо", — подчеркнул Лукашенко. По его мнению, не зря появился и сам термин "продовольственная безопасность". "Когда у тебя нет своего и тебе кто-то поставляет, он в любой момент тебя может взять за горло. И все — нет независимости, нет суверенитета, — подчеркнул Лукашенко. — Кто не нюхал этого хлеба, тот никогда не поймет, что надо иметь свое. Все надо иметь свое, на что мы способны. Это поднимает нацию, людей, дает возможность им зарабатывать".

Активиста не зарегистрированной в Беларуси организации "Молодой фронт" Дмитрия Дашкевича, который инициировал установку в Куропатах новых крестов, будут судить за оскорбление начальника Боровлянского спецлесхоза Александра Мироновича. Как сообщил Дашкевич БелаПАН, по почте он получил копию протокола, составленного Боровлянским отделом милиции Минского РУВД по статье 23.5 КоАП (оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий). По мнению активиста, как оскорбление Миронович воспринял его фразу: "Изыди во имя Иисуса Христа", сказанную во время конфликта с сотрудниками лесхоза.

Следственный комитет наложил арест на два земельных участка с домом в деревне Суходолы (Дзержинский район Минской области), принадлежащих теще председателя независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича. Владелица дома Янина Борисевич в суде по делу о неуплате налогов лидерами профсоюза РЭП заявила, что считает действия СК незаконными. Ей "совершенно непонятны мотивы действий" управления Следственного комитета по Минску, которое 11 сентября 2017 года наложило арест на ее дом и два земельных участка в Суходолах. "В августе 2017-го без моего согласия и в мое отсутствие какие-то люди в присутствии моего зятя приехали на мою дачу. Как мне рассказали потом соседи, они ходили по участку, дому, сараю, что-то высматривали, вынюхивали, фотографировали. А потом арестовали мою дачу. Кто дал право творить беззаконие?" — сказала 81-летняя женщина.

Белорусу Юрию Политике, который в Украине обвиняется в шпионаже, продлен срок ареста до 28 августа, сообщил БелаПАН пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. Судебное заседание по делу в очередной раз перенесено. Новая дата рассмотрения — 27 августа. Политика был задержан СБУ 16 июня 2017 года в автобусе Чернигов — Гомель в пункте пропуска "Новые Яриловичи" Черниговского пограничного отряда.

Гражданина США индийского происхождения, ЛГБТ-активиста Алока Вайд-Менона не впустили в Беларусь. Ему отказано во въезде в Национальном аэропорту Минск на основании статьи 30 закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства", сообщил БелаПАН представитель отряда пограничного контроля "Минск". Согласно этой статье отказать во въезде могут, если пребывание иностранца в Беларуси противоречит национальной или общественной безопасности; защите нравственности, здоровья населения, свобод граждан и других лиц. На вопрос, что конкретно стало причиной отказа, представитель отряда погранконтроля отметил: "Мы имеем право причину не разглашать. Все в рамках закона". В посольстве США в Минске БелаПАН подтвердили отказ Вайд-Менону на въезд в Беларусь. В "Фейсбуке" на странице проекта MAKEOUT сообщается, что Алок Вайд-Менон — "гендерно-небинарный, небелый человек с американским паспортом". Он прилетел в Беларусь, чтобы выступить с публичной лекцией. В Минске 1 августа Вайд-Менон планировал рассказать о своем опыте "дискриминации, уличного насилия и переживания системной травмы мигранта, небелого человека, трансгендера в консервативной Америке".
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Минск, 1 августа. Развитие своего сельского хозяйства Беларуси обходится дешевле, чем импорт продовольствия, заявил Александр Лукашенко во время посещения полей...
 
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