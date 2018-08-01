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Суд прекратил административное дело против Сергея Петрухина

02.08.2018 07:38 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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1 августа в суде Ленинского района рассмотрели административное дело видеоблогера Cергея Петрухина, которого обвиняли в неподчинении сотрудникам милиции, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57742.php

Суд прекратил административное дело против Сергея Петрухина

Во время процесса свидетелями выступили милиционеры Александр Тарасюк и Борис Дмитрук.

Оба заявляли о том, что пришли к видеоблогеру провести осмотр, они встретили Сергея Петрухина на улице, показали постановление о проведении осмотра, видеоблогер хотел сфотографировать его, но ему не дали такой возможности. Тогда он отказался подписываться, что ознакомился с постановлением, говорил, что не пустит милиционеров в квартиру, так как потерял ключи, и требовал присутствия адвоката при осмотре. Сотрудники милиции объясняли Сергею Петрухину, что адвокат ему не нужен. После чего задержали и доставили в РУВД.

Защитник спросил у свидетелей, почему те не выполнили требование видеоблогера о присутствии защитника на осмотре. Те не нашли, что ответить. Адвокат заявил, что в действиях Сергея Петрухина отсутствует состав административного правонарушения, и на этом основании просил суд дело прекратить. Судья с ним согласился.

Напомним, 27 июля около 12 часов во дворе дома к видеоблогеру Сергею Петрухину подошли сотрудники милиции и ОМОНа. Участковый сообщил блогеру, что по заявлению Николая Рабушко возбуждено уголовное дело, в рамках которого сотрудники милиции пришли к Сергею с обыском. Сергей Петрухин потребовал, чтобы осмотр проводился в присутствии его адвоката, но милиционеры возразили: мол, закон не требует присутствия адвоката, и задержали за «неподчинение законному требованию сотрудника милиции» (ст 23.4 КоАП). До суда блогер содержался под стражей в ИВС Ленинского РОВД Бреста.

 
Теги: Брест
 
 
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1 августа в суде Ленинского района рассмотрели административное дело видеоблогера Cергея Петрухина, которого обвиняли в неподчинении сотрудникам милиции,...
 
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