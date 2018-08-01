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А.Лукашенко: Приложить максимум усилий для тщательной уборки урожая
02.08.2018 07:00 — Новости Политики | БT
В целом массовую уборочную в Беларуси планируют завершить к середине августа. С оговоркой на стабильную погоду и полную мобилизацию усилий северных регионов.
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