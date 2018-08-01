МИД: Беларусь конструктивно сотрудничает с Ираном, но бартерного проекта по нефти в работе нет

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь конструктивно взаимодействует с Ираном по многим направления, но бартерного проекта по нефти в работе нет. Об этом сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз, комментируя по просьбе корреспондента БЕЛТА появившуюся в некоторых СМИ информацию о якобы имеющейся договоренности между Беларусью и Ираном об обмене нефти на технику и оборудование.

"У Беларуси хорошие, конструктивные отношения с Исламской Республикой Иран, мы успешно сотрудничаем по ряду направлений, однако среди них нет обозначенного проекта по бартеру нефти в обмен на оборудование", - заявил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства.-0-