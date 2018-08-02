|
Замглавы МИД обсудил с послом Чехии перспективы развития белорусско-чешских отношений
02.08.2018 19:01 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 2 августа. Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко встретился с послом Чехии Миланом Экертом по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси.
Экерт был назначен послом в Беларуси в декабре 2013 года.
Андрей Середа, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 2 августа. Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко встретился с послом Чехии Миланом Экертом по случаю завершения его дипломатической миссии в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)