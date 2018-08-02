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Замглавы МИД обсудил с послом Чехии перспективы развития белорусско-чешских отношений

02.08.2018 19:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 2 августа. Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко встретился с послом Чехии Миланом Экертом по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи обсуждались "состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-чешских отношений, отмечен рост торгового оборота между двумя странами".

Заместитель министра поблагодарил Экерта за вклад в развитие белорусско-чешского сотрудничества.

Стороны подтвердили взаимную готовность к дальнейшей активизации политического диалога и торгово-экономического взаимодействия, сообщает пресс-служба.

Экерт был назначен послом в Беларуси в декабре 2013 года.


Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 2 августа. Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко встретился с послом Чехии Миланом Экертом по случаю завершения его дипломатической миссии в...
 
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