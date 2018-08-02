3 августа, Миорский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует усилить технологическую и кадровую дисциплину во время уборочной кампании в стране. Соответствующее поручение глава государства дал во время рабочей поездки в Миорский район, передает корреспондент БЕЛТА.

"Технологическая дисциплина - без нее нечего в поле выезжать. Если нет технологий, что пахать и сеять в убыток? И самое главное - это кадровая, трудовая дисциплина, железная дисциплина. Привлекайте кого хотите, но люди должны выполнять свои обязанности, ибо Витебская область будет телепаться, барахтаться в собственном соку многие десятилетия", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Посещая в Миорском районе ОАО "Турково", Президент поинтересовался темпами уборки зерновых в области и стране, видами на урожай. "Если уберем все, что у нас есть, а мы уберем, зерном мы обеспечим страну без проблем", - уверен глава государства.

Александру Лукашенко доложили о выполнении государственного заказа по продаже зерна, обеспечении кормами животноводческой отрасли и применении прогрессивных технологий при их заготовке.

Особое внимание Президент обратил на обеспечение хозяйств необходимой техникой, в частности, речь шла о поставке на предприятия белорусских пресс-подборщиков. "Надо за зиму обучить механизаторов работе на этих пресс-подборщиках. И надо помочь закупить их, - поставил задачу глава государства. - Это спасение для страны, не только для Витебщины".-0-