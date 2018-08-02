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Лукашенко: Витебской области пора подниматься за счет собственных ресурсов

03.08.2018 12:24 — Новости Политики | БелТА  
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3 августа, Миорский район /Корр. БЕЛТА/. Витебской области пора подниматься за счет собственных ресурсов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Миорский район, передает корреспондент БЕЛТА.

"Давайте будем исходить из того, что есть. Пора Витебской области подниматься на ноги за счет того, что у нее здесь сосредоточено", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что сеять необходимо те культуры, которые дают наибольший урожай в существующих условиях. "Здесь каждый район должен определиться, исходя из климатических условий, просто привычки людей, что сеять", - добавил Президент.

Особое внимание он обратил на развитие животноводческой отрасли в регионе и обеспечение хозяйств необходимым оборудованием. Александр Лукашенко привел в пример колхоз "Родина" в Белыничском районе (Могилевская область), где создали простые, но максимально благоприятные условия для животноводческой деятельности.-0-

 
 
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3 августа, Миорский район /Корр. БЕЛТА/. Витебской области пора подниматься за счет собственных ресурсов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил...
 
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