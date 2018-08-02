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Глава государства ставит задачи по жатве в ходе рабочей поездки в Миорский район
03.08.2018 15:02 — Новости Политики | БT
В ходе поездки речь шла и о социально-экономическом развитии всего региона. Принципиальная позиция Президента: Витебской области пора подниматься за счет собственных ресурсов и эффективности труда. В частности, касательно аграрного сектора, - сеять те культуры, которые дают наибольший урожай в существующих условиях.
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