Бабич, которого Россия планирует направить послом в Беларусь, может получить статус спецпредставителя президента

Минск, 3 августа. Михаилу Бабичу, которого Россия планирует направить послом в Беларусь, может быть присвоен статус спецпредставителя президента, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.



"Совмещение должности посла в другом государстве с должностью спецпредставителя президента — достаточно редкий случай в российской дипломатической практике. Например, две должности совмещали Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов, которые были послами на Украине и одновременно спецпредставителями президента по развитию торгово-экономических отношений с этой страной", — отмечает издание.



РБК подчеркивает, что должность спецпредставителя президента дает послу дополнительные рычаги влияния: помимо традиционной дипломатической работы по линии МИД он может по своему направлению ставить задачи российским органам исполнительной власти, собирать совещания с участием чиновников правительства.



Как заявил источник, поскольку отношения Москвы и Минска время от времени складываются непросто, президенту важно иметь в Беларуси не просто посла, а человека с дополнительными возможностями.

Посол России в Беларуси 77-летний Александр Суриков работает на этой должности уже 12 лет. Слухи о его скорой отставке распространил в начале июня российский telegram-канал "Незыгарь". Сообщалось, что главным кандидатом на должность посла был губернатор Краснодарского края РФ экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев, но его кандидатуру не согласовал Минск. В конце июня РИА Новости передало, что возможно назначение послом в Беларуси 49-летнего Михаила Бабича.



В должности полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Бабич работает с 15 декабря 2011 года. Он кандидат экономических наук, член партии "Единая Россия". Был председателем правительства Чеченской Республики с ноября 2002 года по февраль 2003-го.



После увольнения посла России в Украине Михаила Зурабова в июле 2016 года рассматривался вопрос о назначении на эту должность Бабича, но его кандидатуру не утвердил МИД Украины. Одна из причин отказа заключалась в том, что, будучи членом Совета безопасности РФ, Бабич в 2014 году принимал участие в вынесении решения о вводе в Крым российских военных.



Кроме того, украинские политологи отмечали, что Бабич "ранее был военным десантником, во время чеченской войны руководил правительством республики, работал в ФСБ". Эксперты в Киеве заявляли, что "Бабич, биография которого связана с советским КГБ и российской ФСБ", является "профессиональным диверсантом" и "классическим кандидатом Кремля для взаимодействия с сепаратистами в Донбассе для организации силовых операций".



23 июля комитет по международным делам Совета Федерации после консультаций единогласно одобрил кандидатуру Бабича на пост посла России в Беларуси.



В МИД Беларуси не комментируют, получал ли Минск запрос на агреман для назначения Бабича.

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Татьяна Коровенкова, БелаПАН.