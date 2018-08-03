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Обзор основных событий 3 августа 2018 года

03.08.2018 23:40 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 3 августа. Михаилу Бабичу, которого Россия планирует направить послом в Беларусь, может быть присвоен статус спецпредставителя президента, сообщил РБК со ссылкой на информированные источники. "Совмещение должности посла в другом государстве с должностью спецпредставителя президента — достаточно редкий случай в российской дипломатической практике. Например, две должности совмещали Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов, которые были послами на Украине и одновременно спецпредставителями президента по развитию торгово-экономических отношений с этой страной", — отмечает издание. РБК подчеркивает, что должность спецпредставителя президента дает послу дополнительные рычаги влияния: помимо традиционной дипломатической работы по линии МИД он может по своему направлению ставить задачи российским органам исполнительной власти, собирать совещания с участием чиновников правительства. Как заявил источник, поскольку отношения Москвы и Минска время от времени складываются непросто, президенту важно иметь в Беларуси не просто посла, а человека с дополнительными возможностями.

Cуд Ленинского района Минска за истечением срока давности прекратил административное дело в отношении ЛГБТ-активистки Вики Биран за фото с плакатом "Сами вы подделка" около здания КГБ. Речь идет о событиях 24 мая, когда Биран сфотографировалась с плакатом "Сами вы подделка" на фоне зданий МВД, КГБ и Дома правительства. Таким образом активистка выразила свое несогласие с сообщением, опубликованным на сайте МВД. Правоохранительный орган допустил неприязненные высказывания в отношении представителей сексуальных меньшинств, а также негативный комментарий в адрес посольства Великобритании в Минске, которое 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, вывесило над своим входом радужный флаг. За аналогичные пикеты возле МВД и Дома правительства Биран ранее была оштрафована.

Александр Лукашенко потребовал усилить технологическую и кадровую дисциплину во время уборочной кампании в стране. "Технологическая дисциплина — без нее нечего в поле выезжать. Если нет технологий, что пахать и сеять в убыток? И самое главное — это кадровая, трудовая дисциплина, железная дисциплина. Привлекайте кого хотите, но люди должны выполнять свои обязанности, ибо Витебская область будет телепаться, барахтаться в собственном соку многие десятилетия", — заявил Лукашенко во время рабочей поездки в Мёрский район Витебской области. Посещая ОАО "Турково", он поинтересовался темпами уборки зерновых в области и стране, видами на урожай. "Если уберем все, что у нас есть, а мы уберем, зерном мы обеспечим страну без проблем", — сказал официальный лидер.

Деловое сообщество возражает против введения нового вида обязательной отчетности в налоговые органы и, возможно, выступит по этому вопросу с совместным заявлением, сообщила БелаПАН директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского Жанна Тарасевич. Проект новой редакции Налогового кодекса вменяет в обязанность индивидуальным предпринимателям и предприятиям ежеквартально с 1 января 2019 года представлять сведения в налоговые органы о доходах наемных работников. Новый вид обязательной отчетности власти вводят с целью определения категорий граждан, которым в автоматическом режиме будут начисляться безналичные жилищные субсидии. Вместе с тем представители делового сообщества возражают против введения нового вида обязательной отчетности и считают, что ее появление приведет к увеличению затрат.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 3 августа. Михаилу Бабичу, которого Россия планирует направить послом в Беларусь, может быть присвоен статус спецпредставителя президента, сообщил РБК со...
 
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