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Северинец призвал к бойкоту чиновников, причастных к открытию ресторана возле Куропат

04.08.2018 09:49 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 4 августа. К бойкоту чиновников, причастных к открытию ресторанного комплекса "Поедем поездим" возле урочища Куропаты, призвал сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец.

"Мы призываем белорусов к полному бойкоту этих персон: не здороваться, не сотрудничать, удалять из друзей в социальных сетях и так далее — до тех пор, пока не будет их публичного покаяния и компенсации нанесенного ими вреда", — написал политик в социальной сети "Фейсбук".

Первым чиновником, которому Северинец предложил объявить бойкот, стала первый заместитель министра культуры Ирина Дрига, которая, по его словам, 1 декабря 2014 года подписала постановление об уменьшении охранной зоны мемориального урочища и своими действиями способствовала открытию ресторанно-развлекательного комплекса "Поедем поедим".

С 31 мая у въезда в ресторан активисты ежедневно проводят акции протеста.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 4 августа. К бойкоту чиновников, причастных к открытию ресторанного комплекса "Поедем поездим" возле урочища Куропаты, призвал сопредседатель...
 
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