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Защитник Куропат Максим Винярский арестован на 10 суток

04.08.2018 16:06 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 4 августа. Активист кампании "Европейская Беларусь" Максим Винярский получил 10 суток ареста, сообщил сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец в социальной сети "Фейсбук".

Винярский был задержан утром 4 августа возле своего дома, где прогуливался с собакой. Днем вместе с соратниками по кампании он собирался нести вахту протеста перед рестораном "Поедем поедим" возле урочища Куропаты. Активиста задержали вместе с животным, дальнейшая судьба которого неизвестна.

Защитники Куропат, где захоронены жертвы сталинских репрессий, с 31 мая ежедневно протестуют против работы ресторана. Многие уже были оштрафованы либо подверглись административному аресту. 6 августа в суде будет рассмотрено административное дело Северинца за организацию в Куропатах пресс-конференции 21 июня. Аналогичное дело было заведено на бывшего председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько. 2 августа он был оштрафован на 50 базовых величин (1.225 рублей).
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 4 августа. Активист кампании "Европейская Беларусь" Максим Винярский получил 10 суток ареста, сообщил сопредседатель оргкомитета по созданию партии...
 
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