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МИД Беларуси: попытка покушения на президента Венесуэлы варварский и бесчеловечный акт терроризма

06.08.2018 08:32 — Новости Политики | БелТА  
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МИД Беларуси: попытка покушения на президента Венесуэлы варварский и бесчеловечный акт терроризма
Николас Мадуро на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Фото Reuters

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси назвало попытку покушения на президента Венесуэлы варварским и бесчеловечным актом терроризма. Об этом говорится в официальном аккаунте в Facebook.

"Попытка покушения 4 августа на президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро, в результате которой получили ранения 7 человек, является варварским и бесчеловечным актом терроризма. Использование столь отвратительных методов в политической борьбе не будет никогда принято Беларусью. Мы будем всегда непримиримы в отношении любых проявлений террора и насилия", - говорится в заявлении.

Только народ Венесуэлы и исключительно путем мирного диалога в рамках правового поля и Конституции вправе определять пути решения сложных ситуаций и способы разрешения всех разногласий в венесуэльском обществе, отметили в МИД.

"В этот тяжелый момент Беларусь рядом с Венесуэлой. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси назвало попытку покушения на президента Венесуэлы варварским и бесчеловечным актом...
 
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