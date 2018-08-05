МИД Беларуси: попытка покушения на президента Венесуэлы варварский и бесчеловечный акт терроризма

Николас Мадуро на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Фото Reuters

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси назвало попытку покушения на президента Венесуэлы варварским и бесчеловечным актом терроризма. Об этом говорится в официальном аккаунте в Facebook.

"Попытка покушения 4 августа на президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро, в результате которой получили ранения 7 человек, является варварским и бесчеловечным актом терроризма. Использование столь отвратительных методов в политической борьбе не будет никогда принято Беларусью. Мы будем всегда непримиримы в отношении любых проявлений террора и насилия", - говорится в заявлении.

Только народ Венесуэлы и исключительно путем мирного диалога в рамках правового поля и Конституции вправе определять пути решения сложных ситуаций и способы разрешения всех разногласий в венесуэльском обществе, отметили в МИД.

"В этот тяжелый момент Беларусь рядом с Венесуэлой. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.-0-