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МИД Беларуси осуждает попытку покушения на президента Венесуэлы
06.08.2018 09:01 — Новости Политики | БT
Напомним, накануне на проспекте Боливара в Каракасе во время парада к трибуне президента Николаса Мадуро направились несколько квадрокоптеров со взрывчаткой. Их удалось перехватить, но устройства все же сработали. Ранены семеро гвардейцев, сам лидер не пострадал. Власти Венесуэлы заявили, что несколько непосредственных участников покушения задержаны.
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