В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МИД Беларуси осуждает попытку покушения на президента Венесуэлы Минск расценивает инцидент как варварский и бесчеловечный акт терроризма. Во внешнеполитическом ведомстве призывают решать политические разногласия...

Напомним, накануне на проспекте Боливара в Каракасе во время парада к трибуне президента Николаса Мадуро направились несколько квадрокоптеров со взрывчаткой. Их удалось перехватить, но устройства все же сработали. Ранены семеро гвардейцев, сам лидер не пострадал. Власти Венесуэлы заявили, что несколько непосредственных участников покушения задержаны.