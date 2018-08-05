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МИД Беларуси про покушение на Мадуро: варварский акт терроризма

06.08.2018 11:03 — Новости Политики | БДГ  
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Белорусский МИД выразил поддержку венесуэльским властям: покушение на президента страны Николаса Мадуро осудили, пострадавшим пожелали выздоровления.

В МИД также заверили Венесуэлу в преданности белорусского государства.

«Попытка покушения 4 августа 2018 г. на президента Боливарианской Республики Венесуэла Н.Мадуро, в результате которой получили ранения 7 человек, является варварским и бесчеловечным актом терроризма. Использование столь отвратительных методов в политической борьбе не будет никогда принято Беларусью. Мы будем всегда непримиримы в отношении любых проявлений террора и насилия. Только народ Венесуэлы и исключительно путем мирного диалога в рамках правового поля и Конституции в праве определять пути решения сложных ситуаций и способы разрешения всех разногласий в венесуэльском обществе. В этот тяжелый момент Беларусь рядом с Венесуэлой. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в сообщении МИД.

Напомним, что Мадуро хотели уничтожить с помощью двух беспилотников. Дроны, оснащенные взрывчаткой С-4, должны были подлететь к президентской трибуне и взорваться, уничтожив президента. Однако реализовать покушение не удалось: снайперы президентской гвардии успели сбить дроны на подлете. Позже стало известно, что ответственность за покушение взяла на себя подпольная группировка «Фланелевые солдаты».

 
 
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Белорусский МИД выразил поддержку венесуэльским властям: покушение на президента страны Николаса Мадуро осудили, пострадавшим пожелали выздоровления. В МИД...
 
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МИД: Попытка покушения на Мадуро — варварский акт терроризма
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