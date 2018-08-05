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МИД Беларуси про покушение на Мадуро: варварский акт терроризма
06.08.2018 11:03 — Новости Политики | БДГ
Белорусский МИД выразил поддержку венесуэльским властям: покушение на президента страны Николаса Мадуро осудили, пострадавшим пожелали выздоровления.
В МИД также заверили Венесуэлу в преданности белорусского государства.
«Попытка покушения 4 августа 2018 г. на президента Боливарианской Республики Венесуэла Н.Мадуро, в результате которой получили ранения 7 человек, является варварским и бесчеловечным актом терроризма. Использование столь отвратительных методов в политической борьбе не будет никогда принято Беларусью. Мы будем всегда непримиримы в отношении любых проявлений террора и насилия. Только народ Венесуэлы и исключительно путем мирного диалога в рамках правового поля и Конституции в праве определять пути решения сложных ситуаций и способы разрешения всех разногласий в венесуэльском обществе. В этот тяжелый момент Беларусь рядом с Венесуэлой. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в сообщении МИД.
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Белорусский МИД выразил поддержку венесуэльским властям: покушение на президента страны Николаса Мадуро осудили, пострадавшим пожелали выздоровления. В МИД...
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