МИД Беларуси про покушение на Мадуро: варварский акт терроризма

Белорусский МИД выразил поддержку венесуэльским властям: покушение на президента страны Николаса Мадуро осудили, пострадавшим пожелали выздоровления.

В МИД также заверили Венесуэлу в преданности белорусского государства.

«Попытка покушения 4 августа 2018 г. на президента Боливарианской Республики Венесуэла Н.Мадуро, в результате которой получили ранения 7 человек, является варварским и бесчеловечным актом терроризма. Использование столь отвратительных методов в политической борьбе не будет никогда принято Беларусью. Мы будем всегда непримиримы в отношении любых проявлений террора и насилия. Только народ Венесуэлы и исключительно путем мирного диалога в рамках правового поля и Конституции в праве определять пути решения сложных ситуаций и способы разрешения всех разногласий в венесуэльском обществе. В этот тяжелый момент Беларусь рядом с Венесуэлой. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в сообщении МИД.