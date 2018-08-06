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Повышение эффективности работы СЭЗ обсуждают на совещании у Лукашенко

07.08.2018 11:06 — Новости Политики | БелТА  
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7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышение эффективности работы свободных экономических зон обсуждается на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что сегодня для Беларуси как никогда актуальны вопросы создания новых высокопроизводительных рабочих мест, укрепления интеллектуального, промышленного и экспортного потенциала. Решение этих задач неразрывно связано с привлечением инвестиций в экономику страны.

"Мне докладывают в правительстве, свободные экономические зоны вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие регионов и страны в целом, формируя 4% ВВП. Там сконцентрировано почти 13% промышленного производства, около 16% экспорта и порядка 7% прямых иностранных инвестиций. Наверное, это весомый вклад, но соизмерим ли он с теми льготами, которые предоставлены резидентам свободных экономических зон?" - спросил Александр Лукашенко.

В декабре 2016 года вопросы развития СЭЗ уже рассматривались на совещании у Президента в связи с изменениями таможенного законодательства в ЕАЭС. Подходы Совета Министров были одобрены, подписан соответствующий указ.

"Сегодня правительство вносит очередные предложения, которые якобы должны стимулировать развитие наших свободных экономических зон", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко поинтересовался, нужны ли на современном этапе свободные экономические зоны в том виде, в котором они существуют, насколько эффективными оказались принятые в конце 2016 года меры и какой результат они принесли экономике Беларуси.

Закон о свободных экономических зонах был принят в Беларуси в 1998 году как еще один инструмент создания новых современных производств. Сейчас в стране функционируют шесть свободных экономических зон, в которых зарегистрированы 409 резидентов с численностью работающих более 122 тыс. человек.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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