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Директор БелТА объяснила, что стало поводом для уголовного дела против TUT.BY и «БелаПАН»
07.08.2018 13:02 — Новости Политики | Виртуальный Брест
В офисах TUT.by и БелаПАН
Ирина Акулович. Фото БелТА
— Речь идет об элементарной краже и несанкционированном доступе. У БелТА есть подписка на информационную ленту — люди платят за нее деньги и первыми получают информацию, которой еще нет на сайте. Указанные вами лица [Золотова, Колтыгина, Коровенкова. — НН] денег не платили, но под чужими паролями подключались к этой ленте и использовали эту информацию, вот и все.
НН: Как об этом стало известно?
— К нам поступили заявления от наших платных подписчиков, имевших проблемы с авторизацией. Они написали письмо об этих проблемах. Естественно, что мы обратились в милицию чтобы установить, кто мешает им заходить. Вот с этого все и началось, а дальше были выявлены те, кто денег не платил, но к информационной ленте подключался.
НН: Какой размер ущерба?
— Это вопрос Следственному комитету. Они разберутся, какой период осуществлялся доступ. За него и будет выставлен счет».
НН: Вы считаете справедливым такое урегулирование? С задержаниями, обысками… Можно было разобраться в судебном порядке, если такое действительно имело место?
— Я в этом случае не оцениваю ситуацию никак. Я оцениваю, что есть кража, и идет следствие.
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В офисах TUT.by и БелаПАН проходят обыски, задержаны редакторы. Их обвиняют в том, что они заходили на сайт государственного агентства БелТА по чужому паролю платного...
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