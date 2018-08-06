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Директор БелТА объяснила, что стало поводом для уголовного дела против TUT.BY и «БелаПАН»

07.08.2018 13:02 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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В офисах TUT.by и БелаПАН проходят обыски, задержаны редакторы. Их обвиняют в том, что они заходили на сайт государственного агентства БелТА по чужому паролю платного доступа. Директор БелТА Ирина Акулович пояснила «Нашей Ниве», что стало причиной:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57848.php

Директор БелТА объяснила, что стало поводом для уголовного дела против TUT.BY и «БелаПАН»

Ирина Акулович. Фото БелТА

— Речь идет об элементарной краже и несанкционированном доступе. У БелТА есть подписка на информационную ленту — люди платят за нее деньги и первыми получают информацию, которой еще нет на сайте. Указанные вами лица [Золотова, Колтыгина, Коровенкова. — НН] денег не платили, но под чужими паролями подключались к этой ленте и использовали эту информацию, вот и все.

НН: Как об этом стало известно?

— К нам поступили заявления от наших платных подписчиков, имевших проблемы с авторизацией. Они написали письмо об этих проблемах. Естественно, что мы обратились в милицию чтобы установить, кто мешает им заходить. Вот с этого все и началось, а дальше были выявлены те, кто денег не платил, но к информационной ленте подключался.

НН: Какой размер ущерба?

— Это вопрос Следственному комитету. Они разберутся, какой период осуществлялся доступ. За него и будет выставлен счет».

НН: Вы считаете справедливым такое урегулирование? С задержаниями, обысками… Можно было разобраться в судебном порядке, если такое действительно имело место?

— Я в этом случае не оцениваю ситуацию никак. Я оцениваю, что есть кража, и идет следствие.

 
 
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В офисах TUT.by и БелаПАН проходят обыски, задержаны редакторы. Их обвиняют в том, что они заходили на сайт государственного агентства БелТА по чужому паролю платного...
 
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