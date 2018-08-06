В офис БелаПАН никого не пускают бойцы ОМОН, работа hoster.by затруднена

В офисе белорусского информационного сайта БелаПАН проходит обыск, сотрудников внутрь не пускают бойцы ОМОН. А крупнейший белорусский хостер предупредил о затруднении в работе из-за обыска в здании, где расположен офис TUT.BY.

Как сообщает сайт naviny.by , сейчас в офисе БелаПАН идет обыск. Сотрудников внутрь не пускают: на входе дежурят омоновцы. Никакой дополнительной информации получить невозможно: телефоны сотрудников портала, находящихся внутри, не отвечают. Известно, что СК задержал журналистку Татьяну Коровенкову, идет обыск у нее на даче.

«Главный редактор информагентства БелаПАН Ирина Левшина считает подозрения, выдвинутые в адрес Татьяны Коровенковой, беспочвенными и абсурдными, поскольку информация агентства БелТА, которую БелаПАН использовал в своих новостях, бралась из открытых источников, размещалась в открытом доступе в ленте новостей и всегда — с гиперссылкой на сайт БелТА», - пишет БелаПАН, и предупреждает, что пока сайт работает в «усеченном» режиме в связи с возникшими непредвиденными обстоятельствами.

В офисе портала TUT.BY также идет обыск, сайт сообщает, что для разбирательства задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редактор TUT.BY Анна Калтыгина, а также редактор раздела «Общество» Ульяна Бобоед и, возможно, еще несколько человек.

Кроме того, затруднена работа крупнейшего хостера страны hoster.by, так как он находится в том же здании, что и портал TUT.BY. Директор Hoster.by Сергей Повалишев написал на своей странице в Фейсбук о том, что сотрудники СК не пускают работников хостера в офисы, что может вызвать проблемы в работе большинства сайтов байнета.

На сайте hoster.by появилась информация о том, что 7 августа работа отдела обслуживания будет осуществляться с перебоями. Там также просят перенести визиты в офис на завтра.

Заявление в СК написала директор БЕЛТА

Ирина Акулович, директор БЕЛТА, прокомментировала nn.by ситуацию, связанную с обысками в БелаПАН и TUT.by. Она заявила, что речь идет об «элементарной краже и несанкционированном доступе». Акулович также рассказала, что у ее компании есть подписка на информационную ленту, а люди, которые проходят в качестве подозреваемых, в частности, Марина Золотова, Анна Колтыгина и Татьяна Коровенкова, «денег не платили, но под чужими паролями подключались к этой ленте и использовали эту информацию».

Акулович подчеркнула, что подозреваемым будет выставлен счет за неправомерный доступ, за какой период и в каком объеме - будет разбираться СК.

Правозащитник Алесь Беляцкий: идет зачистка информпространства

Председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий прокомментировал сайту palitviazni.info сегодняшние обыски в офисе самого популярного Интернет-портала TUT.BY и информационного агентства БелаПАН.

«Это целенаправленная политика ограничения информационного поля в Беларуси с тем, чтобы держать белорусских граждан в атмосфере страха, неопределенности и дезинформации», - отмечает правозащитник.