|
В офис БелаПАН никого не пускают бойцы ОМОН, работа hoster.by затруднена
07.08.2018 13:00 — Новости Политики | БДГ
В офисе белорусского информационного сайта БелаПАН проходит обыск, сотрудников внутрь не пускают бойцы ОМОН. А крупнейший белорусский хостер предупредил о затруднении в работе из-за обыска в здании, где расположен офис TUT.BY.
Как сообщает сайт
«Главный редактор информагентства БелаПАН Ирина Левшина считает подозрения, выдвинутые в адрес Татьяны Коровенковой, беспочвенными и абсурдными, поскольку информация агентства БелТА, которую БелаПАН использовал в своих новостях, бралась из открытых источников, размещалась в открытом доступе в ленте новостей и всегда — с гиперссылкой на сайт БелТА», -
В офисе портала TUT.BY также идет обыск,
Кроме того, затруднена работа крупнейшего хостера страны hoster.by, так как он находится в том же здании, что и портал TUT.BY. Директор Hoster.by Сергей Повалишев написал на своей странице в Фейсбук о том, что сотрудники СК не пускают работников хостера в офисы, что может вызвать проблемы в работе большинства сайтов байнета.
На сайте hoster.by появилась информация о том, что 7 августа работа отдела обслуживания будет осуществляться с перебоями. Там также просят перенести визиты в офис на завтра.
Заявление в СК написала директор БЕЛТА
Ирина Акулович, директор БЕЛТА, прокомментировала
Акулович подчеркнула, что подозреваемым будет выставлен счет за неправомерный доступ, за какой период и в каком объеме - будет разбираться СК.
Правозащитник Алесь Беляцкий: идет зачистка информпространства
Председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий
«Это целенаправленная политика ограничения информационного поля в Беларуси с тем, чтобы держать белорусских граждан в атмосфере страха, неопределенности и дезинформации», - отмечает правозащитник.
Напомним, сегодня утром
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В офисе белорусского информационного сайта БелаПАН проходит обыск, сотрудников внутрь не пускают бойцы ОМОН. А крупнейший белорусский хостер предупредил о...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)