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Обзор важнейших событий 7 августа 2018 года

07.08.2018 22:25 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 7 августа. Следственный комитет сообщил, что "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)". Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков". Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА". "В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова", — сообщил СК.

В редакции информационной компании БелаПАН почти восемь часов проходил обыск. Его проводили около полутора десятков сотрудников Следственного комитета и МВД по уголовному делу о несанкционированном доступе к информации агентства БелТА. Изъято шесть жестких дисков с компьютеров журналистов и выпускающих редакторов. На трое суток задержана корреспондент БелаПАН Татьяна Коровенкова, она находится в изоляторе временного содержания. Параллельно обыск проводился в редакции крупнейшего белорусского негосударственного интернет-портала tut.by, а также у некоторых его сотрудников, часть из которых, в том числе главный редактор Марина Золотова, тоже задержаны.

Информация об обысках и арестах в ряде наиболее известных белорусских СМИ вызывает у Совета Европы глубокую озабоченность, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Совета Европы Даниэля Хёльтгена. "Мы получили информацию об обысках и арестах в ряде наиболее известных белорусских СМИ. Эта информация вызывает у Совета Европы глубокую озабоченность. Более того, некоторые из затронутых СМИ являются нашими давними партнерами, сотрудники которых известны как профессионалы высокого уровня. Законодательство соблюдать необходимо, но расследования не всегда требуют арестов, к которым следует прибегать в качестве последнего средства", — подчеркивается в заявлении.

Руководитель закрытого белорусскими властями правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий прокомментировал обыски в офисах  tut.by и БелаПАН. "Это целенаправленная политика ограничения информационного поля в Беларуси, с тем чтобы держать белорусских граждан в атмосфере страха, неопределенности и дезинформации", — отметил правозащитник. "Все эти факты свидетельствуют об одном: идет зачистка информационного пространства, — сказал Беляцкий. — Такие проявления в стране происходят то более остро, то менее остро, но от них власти не отступали никогда. Этот процесс идет фактически все последние 25 лет. Мы хорошо помним, как прессовали журналистов и в 1990-х, и в начале 2000-х. Независимым СМИ регулярно вставляли палки в колеса". По мнению правозащитника, через уголовное преследование власти пытаются ограничивать право белорусов на свободу получения информации.

Обыски и задержания в редакциях БелаПАН и tut.by — это грубое нарушение свободы выражения и деятельности СМИ, говорится в заявлении Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) и закрытого властями правозащитного центра "Весна", размещенном на сайте БАЖ. "Мы считаем это грубым нарушением свободы выражения и деятельности СМИ. В любом случае действия правоохранительных органов выглядят чрезмерными. Расследование уголовных дел не должно влиять на свободу и профессиональную деятельность СМИ", — говорится в заявлении. "Особую озабоченность вызывает преследование редакций на фоне систематических нарушений права на распространение информации и запугивания журналистов через преследование основателя БелаПАН Алеся Липая и журналистов телеканала "Белсат", — указывают авторы заявления.

Александр Лукашенко 7 августа провел совещание с членами правительства и председателями облисполкомов о работе свободных экономических зон. Лукашенко заявил: "Мне докладывают в правительстве, свободные экономические зоны вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие регионов и страны в целом, формируя 4% ВВП. Там сконцентрировано почти 13% промышленного производства, около 16% экспорта и порядка 7% прямых иностранных инвестиций. Наверное, это весомый вклад, но соизмерим ли он с теми льготами, которые предоставлены резидентам свободных экономических зон?" "Сегодня правительство вносит очередные предложения, которые якобы должны стимулировать развитие наших свободных экономических зон", — отметил глава государства. Лукашенко поинтересовался, нужны ли на современном этапе свободные экономические зоны в том виде, в котором они существуют, насколько эффективными оказались принятые в конце 2016 года меры и какой результат они принесли экономике Беларуси.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 7 августа. Следственный комитет сообщил, что "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного...
 
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