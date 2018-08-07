ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олег Гайдукевич: Не понимаю, зачем задерживать журналистов в рамках расследования уголовного дела

08.08.2018 00:28 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 8 августа. Первый заместитель председателя Либерально-демократической партии, бывший начальник УВД Фрунзенского района Минска Олег Гайдукевич выразил недоумение в связи с задержанием журналистов БелаПАН и tut.by.

"Не понимаю и не могу понять, зачем журналистов в рамках расследования уголовного дела задерживать в ИВС! Что мешает разобраться в ситуации без этого? Сложность дела — нет! Общественная опасность задержанных — нет. Есть сомнения в том, что будет погашен ущерб — нет. Убежден, он будет погашен до суда. Показать что то обществу, стране? Страну и народ гораздо больше интересуют уголовные дела в здравоохранении и коррупция среди чиновников, когда в суде один из руководителей на прошлой неделе говорит, я не помню, как я купил "Мерседес", — написал Гайдукевич на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

7 августа Следственный комитет сообщил, что "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)". Поводом послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков". Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА". "В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова", — сообщил СК.

В редакции информационной компании БелаПАН почти восемь часов проходил обыск. Его проводили около полутора десятков сотрудников Следственного комитета и МВД по уголовному делу о несанкционированном доступе к информации агентства БелТА. Изъято шесть жестких дисков с компьютеров журналистов и выпускающих редакторов. На трое суток задержана корреспондент БелаПАН Татьяна Коровенкова, она находится в изоляторе временного содержания. Параллельно обыск проводился в редакции крупнейшего белорусского негосударственного интернет-портала tut.by, а также у некоторых его сотрудников, часть из которых, в том числе главный редактор Марина Золотова, тоже задержаны.

Информация об обысках и арестах в ряде наиболее известных белорусских СМИ вызывает у Совета Европы глубокую озабоченность, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Совета Европы Даниэля Хёльтгена. "Некоторые из затронутых СМИ являются нашими давними партнерами, сотрудники которых известны как профессионалы высокого уровня. Законодательство соблюдать необходимо, но расследования не всегда требуют арестов, к которым следует прибегать в качестве последнего средства", — подчеркивается в заявлении.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 8 августа. Первый заместитель председателя Либерально-демократической партии, бывший начальник УВД Фрунзенского района Минска Олег Гайдукевич выразил...
 
Новости дня
Новости политики
 
Обзор важнейших событий 7 августа 2018 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
08.08.2018
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика