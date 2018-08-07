Во время встречи

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Япония расширит дипломатическое присутствие в Беларуси в 2019 году. Об этом шла речь сегодня на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с руководителем группы межпарламентской дружбы "Япония - Беларусь", председателем специального комитета Палаты представителей парламента Японии по региональному восстановлению Хиромичи Ватанабэ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы рады, что у вас приняты политические решения об открытии в 2019 году полноценного посольства Японии в Беларуси", - сказал Михаил Мясникович.

Сейчас интересы Японии в Беларуси по совместительству представляет Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки. В Минске также работает посол Японии в Беларуси Хироки Токунага. Он исполняет обязанности Временного поверенного.

Как пояснил Хиромичи Ватанабэ, в Беларусь в 2019 году будет направлен дипломат в ранге Чрезвычайного и Полномочного Посла. "Благодаря этому отношения между нашими странами станут развиваться активнее", - считает он.-0-