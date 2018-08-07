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Белорусские оппозиционные организации требуют незамедлительно освободить независимых журналистов

08.08.2018 12:51 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 8 августа. Оргкомитет по созданию Белорусской социал-демократической партии "Народная Грамада", Партия БНФ и оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия" требуют незамедлительно освободить независимых журналистов, задержанных 7 августа после обысков в редакции информационной компании БелаПАН и интернет-портала tut.by.

"Народная Грамада" требует остановить преследование независимых СМИ, освободить арестованных журналистов и "не увеличивать количество преступлений режима, за которые потом придется отвечать его руководству", говорится в заявлении лидера организации Николая Статкевича.

"Серьезно воспринимать" официальную версию арестов журналистов "вообще нельзя", считает политик.

Новости об обысках в редакциях независимых СМИ, считает председатель Партии БНФ Григорий Костусев, свидетельствуют о "новом наступлении властей на свободу слова". "Ситуация выглядит так, что перед силовыми структурами поставлена задача запугать журналистское сообщество", — говорится в его заявлении. "Очевидно, что государство не хочет защищать чьи-то экономические интересы, а далее ограничивать свободу слова, особенно в интернете. От имени Партии БНФ я требую незамедлительного освобождения всех задержанных редакторов и журналистов. Уголовное дело против них должно быть прекращено, а все претензии относительно использования информационных продуктов должны решаться в русле общественно-правовых споров", — заявил Костусев.

Оргкомитет БХД также выразил решительный протест против преследования независимых журналистов. "Зачистка белорусских независимых СМИ может означать, что власти готовятся к серьезным политическим событиям. В том числе, возможно, это является частью подготовки к общереспубликанскому референдуму, на который может быть вынесен вопрос о фактической аннексии Беларуси Россией", — говорится в заявлении сопредседателя организации Виталия Рымашевского.
Сергей Королевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 августа. Оргкомитет по созданию Белорусской социал-демократической партии "Народная Грамада", Партия БНФ и оргкомитет по созданию партии "Белорусская...
 
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