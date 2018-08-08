Реакция международного сообщества на задержания журналистов в Беларуси

На ситуацию с задержаниями журналистов и обыски в офисах главных независимых интернет-порталов обратили внимание в ряде мировых СМИ. Беларусь вновь попала на первые полосы газет и сайтов, и снова из-за весьма неприятных событий.

Реакция международного сообщества

Традиционно, обеспокоенность ситуацией с задержанием журналистов, обысками и конфискацией техники высказали в Евросоюзе. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини накануне заявила, что задержания журналистов противоречат заявленной Беларусью политике демократизации и ее международным обязательствам и призвала немедленно освободить всех задержанных.

«Глубокую озабоченность» событиями в Беларуси высказали также в Совете Европы, где отметили, что далеко не всегда в отношении нарушителей следует использовать арест.

«Мы получили информацию об обысках и арестах в ряде наиболее известных белорусских СМИ. Эта информация вызывает серьезную озабоченность Совета Европы. Более того, некоторые из заинтересованных сторон — наши давние партнеры, известные как профессионалы высокого уровня. Законодательство должно соблюдаться, но расследования не всегда требуют арестов, которые должны использоваться в качестве окончательного инструмента», — говорится в сообщении Совета Европы.

Там также призвали немедленно освободить задержанных и настаивают на прозрачном расследовании дела.

Deutsche Welle 8 августа направила послу Беларуси в ФРГ Денису Сидоренко протест в связи с задержанием в Минске корреспондента русской редакции DW Павлюка Быковского и потребовала его незамедлительного освобождения. Министерство иностранных дел ФРГ призвало власти Беларуси «воздержаться от непропорциональных действий против журналистов», там отметили, что внимательно следят за ситуацией.

Международная организация «Репортеры без границ» также осудила происходящее, отметив, что действия силовиков несоизмеримы с возможной виной журналистов.

«Эти обыски, ставящие под угрозу конфиденциальность источников информации для журналистов, несоразмерны обвинениям. Это нельзя рассматривать иначе как попытку запугивания ведущих независимых СМИ в период усиления преследования критически настроенных журналистов», - заявил глава отдела организации по Восточной Европе и Центральной Азии Йоханн Бир.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность по поводу задержания журналистов в Беларуси, в том числе «очень непропорциональными мерами правохранителей в отношении независимых информационных агентств.

Ранее правозащитные организации направили обращение Специальному докладчику ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Девиду Кайе и Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру, сообщается на сайте Белорусской ассоциации журналистов.

Накануне дипломаты представительства ЕС в Беларуси и посольства США посетили офисы БелаПАН и интернет-ресурса tut.by, журналисты которых были задержаны по «делу БелТА».

Мировая пресса рассказала про задержания белорусских журналистов

Помимо внимания со стороны европейских и американских ведомств, ситуацию широко осветили крупнейшие западные СМИ: вышли сюжеты о задержаниях журналистов, а также многочисленные статьи. Ранее про задержания журналистов и обыски написали российские и украинские СМИ.

Так, европейский телеканал «Евроньюс» 8 августа выпустил большой сюжет об обысках в офисах БелаПАН и TUT.by и задержании журналистов по «делу БелТА».

В своем материале агентство Reuters не только написало про обыски и задержания, но и напомнило о прошлогодних акциях протеста оппозиции, которые подавлялись властями.

Развернутый текст о ситуации с «делом БелТА» написала Русская служба BBC . Associated Press также осветила ситуацию с задержанием журналистов, эту же заметку опубликовали газеты New York Times и Washington post .

Как пишет tut.by , о ситуации с задержаниями журналистов написали крупнейшие австрийские, французские, австралийские и канадские СМИ.

Таким образом, дело о деловой репутации государственного информационного агентства переросло в новое дело о репутации белорусских властей.

Напомним, что 7 августа СК провел масштабные обыски в офисах порталов БелаПАН и Tut.by, было задержано 7 человек. Вечером некоторых задержанных отпустили, однако в СК остаются сотрудники Tut.by Марина Золотова, Анна Колтыгина, Галина Уласик, Анна Ермачонок, а также журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова. Кроме того, выяснилось, что телефоны сотрудников Tut.by прослушивались .

Утром 8 августа сотрудники СК пришли с обыском к медиаэксперту Павлюку Быковскому и его супруге, журналистке БДГ Ольге Быковской. Обыски прошли также в офисе портала Realt.by и газеты Культура.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье по ч. 2 ст. 349 УК РБ (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Расследование ведется по инициативе руководства государственного агентства БЕЛТА.