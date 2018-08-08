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Соединенные Штаты обеспокоены задержанием журналистов в Беларуси

09.08.2018 13:29 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 9 августа. Соединенные Штаты Америки обеспокоены задержаниями журналистов в Беларуси и обысками, проведенными властями в офисах нескольких независимых изданий на этой неделе. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте посольства США в Беларуси.

"Мы ценим свободу прессы как ключевого элемента подотчетного, демократического управления. Независимые СМИ являются неотъемлемой частью стабильной, процветающей и более демократической Беларуси. Мы призываем правительство Беларуси выполнять свои международные обязательства, уважая фундаментальные права и свободы, включая свободу самовыражения и свободу прессы", — отмечается в документе.

Соединенные Штаты "продолжат отслеживать ситуацию". "Мы присоединяемся к призывам к правительству Беларуси немедленно освободить всех журналистов и обеспечить гражданам право на свободу слова и свободу СМИ", — подчеркивается в заявлении.

Обыски и задержания журналистов в Беларуси начались 7 августа, когда Следственный комитет распространил информацию о том, что, "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)". Поводом к возбуждению дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков". Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".

На сегодня среди прочих задержаны корреспондент БелаПАН Татьяна Коровенкова (с утра 7 августа) и главный редактор агентства Ирина Левшина (с утра 9 августа).
Сергей Королевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 августа. Соединенные Штаты Америки обеспокоены задержаниями журналистов в Беларуси и обысками, проведенными властями в офисах нескольких независимых...
 
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