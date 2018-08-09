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Лукашенко: Беларусь очень ценит политические контакты с руководством Эквадора, позволяющие обсуждать любые темы мирового порядка дня

10.08.2018 08:35 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 10 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Эквадора Ленина Вольтера Морено Гарсеса с национальным праздником — Днем провозглашения независимости.

"Беларусь очень ценит установленные между руководством наших стран политические контакты, которые позволяют обсуждать любые темы мирового порядка дня и успешно взаимодействовать в рамках международных организаций", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский официальный лидер уверен, что "дальнейшему развитию белорусско-эквадорских отношений будет способствовать более полное использование значительного потенциала сотрудничества в сферах внешней торговли, промышленной кооперации, информационных технологий, образования и культуры".
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 10 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Эквадора Ленина Вольтера Морено Гарсеса с национальным праздником — Днем провозглашения...
 
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