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Лукашенко совершит рабочую поездку в Гомель

10.08.2018 11:21 — Новости Политики | БелТА  
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10 августа, Гомель /Вероника Пустовит - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Гомельскую область, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что глава государства посетит Гомельскую областную детскую клиническую больницу, где ознакомится с ходом ее реконструкции, а также организацией работы в учреждении и его материально-технической базой.

Во время рабочей поездки речь пойдет и в целом о социально-экономическом развитии Гомельской области.

Александр Лукашенко в Гомеле также посетит ОАО "Гомсельмаш", где ознакомится с состоянием и перспективами развития предприятия, работой конструкторского бюро по созданию новых образцов высокопроизводительной зерно- и кормоуборочной техники. Главе государства доложат о выполнении поручений по развитию отечественного комбайностроения.

Реконструкция детской областной клинической больницы в Гомеле осуществлялась в период с 2016 года по июль 2018-го. Проектирование и строительство велось параллельно. Реконструкция позволила увеличить количество коек с 362 до 552. Из других клиник переведены все отделения для детей хирургического, соматического профиля, отделения для новорожденных и недоношенных детей, появилась возможность организовать работу аллергологических коек. Созданы современные приемные отделения, в которых обеспечена возможность диагностики любого заболевания на этапе поступления в стационар. Установлена современная медицинская техника - компьютерный и магнитно-резонансный томографы, для проведения рентгенологического и клинико-диагностических лабораторных исследований. Операционные и отделения интенсивной терапии и реанимации оснащены высокотехнологичным оборудованием.

ОАО "Гомсельмаш" - многопрофильный производитель комбайнов и комплексов для уборки зерновых, кукурузы на зерно, рапса, кормовых культур, картофеля, льна, а также косилок. Общий объем освоенных инвестиций в основной капитал на предприятии в 2011-2017 годах составил Br69,3 млн, введено в эксплуатацию 346 единиц технологического оборудования. Результатом внедрения новых технологий и оборудования стало увеличение производственных мощностей до 5 тыс. штук в год.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручал в нынешнем уборочном сезоне продемонстрировать современный высокопроизводительный комбайн, не уступающий лучшим мировым образцам (так называемый супер-комбайн). В 2018 году выполнена разработка конструкторской документации модели комбайна КЗС-2124, учитывающей новые тенденции в развитии комбайностроения. Эта техника продолжает развитие линейки машин на базе наиболее производительного зерноуборочного комбайна КЗС-1624-1.

К уборочному сезону изготовлено три образца комбайна новой модели. Комбайн ориентирован на передовые хозяйства, выращивающие высокоурожайные (более 60-70 ц/га) хлеба. По производительности и качеству уборки новый комбайн не уступает лучшему зарубежному аналогу - зерноуборочному комбайну Lехіоn 770 фирмы Сlaas, имея цену почти в два с половиной раза ниже.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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10 августа, Гомель /Вероника Пустовит - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Гомельскую область, сообщает корреспондент БЕЛТА. ...
 
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