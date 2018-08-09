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Генпрокуратура Беларуси выразила обеспокоенность соблюдением в украинском уголовном процессе прав белоруса Юрия Политики, обвиняемого в шпионаже

10.08.2018 11:02 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 10 августа. Заместитель генерального прокурора Беларуси на встрече с украинскими коллегами в Киеве выразил обеспокоенность соблюдением в украинском уголовном процессе прав белоруса Юрия Политики, обвиняемого в шпионаже, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Украинское надзорное ведомство на встрече было представлено первым заместителем и заместителем генерального прокурора Украины Дмитрием Сторожуком и Евгением Ениным соответственно, иными прокурорскими работниками.

Алексей Стук обсудил ситуацию вокруг расследования и судебного рассмотрения украинскими компетентными органами уголовного дела в отношении гражданина Беларуси Юрия Политики, которого обвиняют в шпионаже. Официально проинформировал украинских коллег о том, что Юрий Политика не имеет и никогда не имел отношения к деятельности каких бы то ни было органов безопасности Беларуси. Отметил, что его возможное осуждение за особо тяжкое преступление против Украины было бы заведомо незаконным.

Стук обратил внимание на важность обеспечения законности при рассмотрении уголовного дела, беспристрастного изучения собранных против него доказательств. Указал на недопустимость их получения недозволенными методами следствия. Отметил неприемлемость политической мотивированности уголовного преследования.

Стороны договорились активизировать взаимодействие ведомств в правовой сфере.

Юрий Политика был задержан СБУ 16 июня 2017 года в автобусе Чернигов — Гомель в пункте пропуска "Новые Яриловичи" Черниговского пограничного отряда.

12 февраля Черниговский районный суд начал подготовительное рассмотрение дела Политики. Судебные заседания по различным причинам переносились восемь раз.

15 мая коллегия судей, ведущая процесс, заявила о самоотводе. Это решение поддержали прокуроры, а также обвиняемый и его адвокаты. Как сообщалось на сайте Черниговского районного суда, причиной самоотвода стало то, что супруга одного из судей училась вместе с адвокатом подозреваемого и находится с ним в товарищеских отношениях, а также с другими участниками коллегии судей, которая рассматривает дело Политики. "Эти обстоятельства, по мнению коллегии судей, вызывают сомнение в беспристрастности суда, — говорилось в сообщении. — В связи с невозможностью образования иного состава коллегии в Черниговском районном суде данное уголовное производство направлено в апелляционный суд Черниговской области для определения подсудности".

29 мая апелляционный суд Черниговской области принял решение, что дело белоруса будет рассматривать Новозаводской районный суд Чернигова. После этого несколько раз назначались судебные заседания, но затем их переносили из-за отсутствия переводчика.

1 августа срок ареста продлен до 28 августа. Судебное заседание по делу в очередной раз перенесено. Новая дата рассмотрения — 27 августа.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Минск, 10 августа. Заместитель генерального прокурора Беларуси на встрече с украинскими коллегами в Киеве выразил обеспокоенность соблюдением в украинском...
 
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